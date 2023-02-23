李佳穎曝最愛跑步地點是這！合體「三鐵界周杰倫」分享運動心法

記者王則絲／台北報導

女星李佳穎今（23日）出席運動品牌HOKA新鞋款發表活動，攜手被譽為「鐵人夢想家」的運動員吳承泰，和大家分享私下跑步運動的攻略心法，兩人在訪問互動中發現，彼此都最喜歡在「操場」跑步，李佳穎更表示：「越無聊的跑道越喜歡。」能帶給她心靈淨空的療癒感。

▲（左）吳承泰、（右）李佳穎合體出席HOKA新鞋款活動。（圖／品牌提供）



去年獲得FXT極限鐵人賽冠軍的吳承泰，驚人的體能與卓越的賽事成績，被李佳穎幽默稱之為「三鐵界周杰倫」，熱愛跑步運動的兩人，今穿上HOKA最新推出的「CLIFTON 9」跑鞋亮麗現身。

▲李佳穎、吳承泰演繹HOKA CLIFTON 9鞋款。（圖／品牌提供）



李佳穎私下是個資深的運動咖，2年前全盛時期甚至維持早、晚各跑10公里，至今也持續保持著跑步運動的習慣，活動中她分享從跑步中獲得幸福感有三大心法要點，第一點就是要找出喜歡的路線，第二點是放下得失心、跟自己比就好，第三點則是要挑選一雙最適合自己的跑鞋。另外，李佳穎也透露自己私下最喜歡在「操場」跑步：「越無聊的跑道越喜歡。」當沉浸在步伐與調整呼吸時，能讓她達到冥想的效果，暫時把心靈淨空、排除負能量。

▲HOKA CLIFTON 9。（圖／記者王則絲攝）



HOKA經典跑鞋CLIFTON今年正式迎來第9代「CLIFTON 9」，較前代多了3mm的高度，大底於重點磨損區配置耐磨橡膠，增加反饋彈性的同時，穩定性也更提升了，新一代透氣網眼鞋舌翼設計，可防止滑動增加鞋面包覆性，前側LOGO與後側鞋跟反光設計，則讓夜晚跑步更安全亮眼；而在活動前，李佳穎已搶先體驗「CLIFTON 9」一個月的時間，她表示原先測試時預計跑5公里，但是結果跑了10公里以上，依然不會有疲憊感，且改善了她慣性翻船與長跑時容易足弓塌陷的問題。

近期時尚圈焦點鞋款，話題度與期待度最高的就屬New Balance與Miu Miu的第二彈聯名，今年春夏推出了三款全新標誌性574運動鞋，包括採用流蘇飾邊深藍色丹寧布、大理石紋干邑色丹寧布，與白色仿舊納帕皮革的款式，目前台灣已到貨，上一回沒有搶到的朋友這次必須把握。

▲New Balance x Miu Miu聯名系列鞋款。（圖／翻攝自IG@miumiu）

