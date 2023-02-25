浪琴表復刻30年代飛行錶　防水提升、雙錶帶任意換

▲浪琴表Pilot Majetek經典復刻飛行腕錶，124,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）於瑞士總部的歷史博物館猶如靈感寶庫，不斷復刻錶款吸引錶迷收藏，最新力作為重現1935年飛行錶風采的Pilot Majetek經典復刻飛行腕錶，最大特色是9時位置外側點綴標示「1935」的紀念飾板，不僅點出靈感錶款的年分，也暗藏一個新獲專利的齒輪裝置，確保連結錶鏡內側一個三角形標誌的螢光起始計時指標與雙向溝槽紋旋轉錶圈系統，三角標誌位於藍寶石水晶鏡面下方同時高於面盤，與初代錶圈與搭載標誌的水晶鏡面會一起轉動的設計不同，提升防水深度達100米。

▲浪琴表Pilot Majetek經典復刻飛行腕錶附米色頂部雙縫線設計的棕色皮革錶帶，錶背鐫刻錶款名稱。

浪琴表Pilot Majetek經典復刻飛行腕錶擁有彎曲枕型弧度錶殼，啞光黑色面盤點綴覆Super-LumiNova®夜光塗料的阿拉伯數字時標，搭配鐵軌式分鐘刻度環、以及具備磷光的指針，6時位置為加大尺寸的小秒針盤，種種設計與溝槽紋錶圈都洋溢復古氣息，搭配米色頂部雙縫線設計的棕色皮革錶帶及卡其綠回收材質 NATO 錶帶；此腕錶搭載浪琴表獨家抗磁矽游絲並具備 72 小時動力儲存的L893.6 機芯，內外兼具。





▲Oris希望之翼限量腕錶，108,000元。（圖／Oris提供）

Oris自去年起與2度獲得諾貝爾和平獎提名的美國人道主義航空組織「希望之翼」合作，透過航空的力量為50多個國家的偏遠和弱勢社區提供醫療支援，同時為此推出不鏽鋼與18K金版本的希望之翼限量腕錶，以經典的Big Crown飛行錶為基礎，搭配CervoVolante永續鹿皮錶帶，內載5日鍊自製機芯Calibre 401。