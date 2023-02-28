fb ig video ETtoday search mobile

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

>

文／C編　圖／小紅書、pexels

每個人在這社會中生存，都一定有各式各樣的壓力，但就是因為壓力源太多，往往讓人在其中迷失自我，找不到解決的方向；從以下這8張圖中，直覺選出一個吸引你的塗鴉風格，可以準確抓出你現階段的壓力根源。

Ｑ：以下8張圖中，直覺選出一個吸引你的塗鴉風格，準確抓出你現階段的壓力根源

▲心理測驗,壓力,占卜,。（圖／小紅書、pexels）

1.你現在的狀況正處於人生十字路口上，一個可能是你現在的工作、一個是你感興趣想做的事情，這兩個選擇各有利弊，所以你很糾結，也因此精疲力盡，不妨給自己多一點時間做出最適合自己的決定，或是找到折衷方案，都能換來平靜與安穩。

2.你現在的狀況正在為未來努力，你很想要完成現階段的任務，但卻一直被未完成的事物或是人際關係糾纏，這時候更應該好好跟自己對話，從解決問題的過程中學習，這都會是很好的經驗，也是成長的養分。

3.目前的你正在解決一件相當棘手的事情，因此長時間處在緊繃與苦惱的狀態下，但這只是暫時的，你應該更了解當你拆除掉這個巨大障礙之後，即將會面臨更好的機會，同時也會成長茁壯，擁有全新的生活。

▲心理測驗,壓力,占卜,。（圖／小紅書、pexels）

4.你是一個很有創造力與想像力的人，對世界以及目標都有自己獨到的見解與想法，但常常因為靈感太豐沛，導致在眾多選項之中感到迷茫，難以抉擇優先順序，但這並不難，只要靜下心好好梳理，很快就可以突破僵局。

5.你正在經歷著對事情感到失望、憤怒的過程，總覺得全世界都與你為敵，每天心情都覺得很沮喪，但只要相信，隨著時間的推移，會慢慢看見成果，而這個落差感也讓你看清了社會的現實，危機就是轉機，不要氣餒。

6.這時候的你開始感覺到舊生活模式正在轉變，你一直試圖堅持下去，同時適應新的節奏，但卻總是有力不從心之感，擔心與社會脫節，但其實你的生活很穩固，只要想好計畫，並提前預想可能發生的困境，就可以找到新的契機。

▲心理測驗,壓力,占卜,。（圖／小紅書、pexels）

7.現在的你正努力找尋生命中的平衡，對你來說，你總希望生活一切完美和諧，但真實的狀況並不會如此，有陽光就有陰影，所以更重要的是學習接受不完美的狀態，如果實在找不到方向，不妨休息一下會更有想法。

8.你正面臨自我創造的震盪與波動之中，你一邊想實現目標、一邊又在茫茫大海中載浮載沉，變成很多事情都不如你所預想的順利，這時不妨靜下來，耐心等待、學習放鬆，有休息才能更有力量往前邁進。

►不是明星主打卻默默封神的「寶藏級保養」！抗老乳霜千元有找簡直佛系品牌

►王心凌美腿超白皙關鍵靠身體油　私藏愛用8款單品大盤點

►Jennie、Lisa、Jisoo喜歡的氣墊粉餅揭秘！連看秀都要帶著補妝是真愛

 

關鍵字：

心理測驗, 壓力, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆 日女子大人氣！浪漫「粉紅眉毛」看起來超可愛　妝感瞬間變溫柔 「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香 早8也能搞定的「速成公主頭」！超簡單步驟1分鐘變出優雅髮型 相愛相殺的三大星座組合！TOP 1務實跟幻想超衝擊，戀愛就像同居的陌生人 陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！ 3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面