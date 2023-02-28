直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

文／C編 圖／小紅書、pexels

每個人在這社會中生存，都一定有各式各樣的壓力，但就是因為壓力源太多，往往讓人在其中迷失自我，找不到解決的方向；從以下這8張圖中，直覺選出一個吸引你的塗鴉風格，可以準確抓出你現階段的壓力根源。

Ｑ：以下8張圖中，直覺選出一個吸引你的塗鴉風格，準確抓出你現階段的壓力根源

1.你現在的狀況正處於人生十字路口上，一個可能是你現在的工作、一個是你感興趣想做的事情，這兩個選擇各有利弊，所以你很糾結，也因此精疲力盡，不妨給自己多一點時間做出最適合自己的決定，或是找到折衷方案，都能換來平靜與安穩。

2.你現在的狀況正在為未來努力，你很想要完成現階段的任務，但卻一直被未完成的事物或是人際關係糾纏，這時候更應該好好跟自己對話，從解決問題的過程中學習，這都會是很好的經驗，也是成長的養分。

3.目前的你正在解決一件相當棘手的事情，因此長時間處在緊繃與苦惱的狀態下，但這只是暫時的，你應該更了解當你拆除掉這個巨大障礙之後，即將會面臨更好的機會，同時也會成長茁壯，擁有全新的生活。

4.你是一個很有創造力與想像力的人，對世界以及目標都有自己獨到的見解與想法，但常常因為靈感太豐沛，導致在眾多選項之中感到迷茫，難以抉擇優先順序，但這並不難，只要靜下心好好梳理，很快就可以突破僵局。

5.你正在經歷著對事情感到失望、憤怒的過程，總覺得全世界都與你為敵，每天心情都覺得很沮喪，但只要相信，隨著時間的推移，會慢慢看見成果，而這個落差感也讓你看清了社會的現實，危機就是轉機，不要氣餒。

6.這時候的你開始感覺到舊生活模式正在轉變，你一直試圖堅持下去，同時適應新的節奏，但卻總是有力不從心之感，擔心與社會脫節，但其實你的生活很穩固，只要想好計畫，並提前預想可能發生的困境，就可以找到新的契機。

7.現在的你正努力找尋生命中的平衡，對你來說，你總希望生活一切完美和諧，但真實的狀況並不會如此，有陽光就有陰影，所以更重要的是學習接受不完美的狀態，如果實在找不到方向，不妨休息一下會更有想法。

8.你正面臨自我創造的震盪與波動之中，你一邊想實現目標、一邊又在茫茫大海中載浮載沉，變成很多事情都不如你所預想的順利，這時不妨靜下來，耐心等待、學習放鬆，有休息才能更有力量往前邁進。