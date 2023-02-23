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班史提勒獨樹一幟的療癒喜劇《白日夢冒險王》　無聊的生活更要大膽冒險

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文／女子學

2013年上映的美國電影《白日夢冒險王》，由美國知名喜劇演員、電影製作人班史提勒執導兼主演。電影講述慣於沉浸在白日夢，卻不曾踏出生活圈進行冒險的雜誌社員工華特，為了尋找遺失的「25號底片」，大膽前往格陵蘭島、冰島、尼泊爾，渴望找到拍攝該照片的攝影師尚恩以拿回底片，卻在旅途中明白了「生活」的意義。

班史提勒以自己的風格，打造出腦洞大開夾雜內斂沉穩的獨特喜劇，電影中傳達的人生道理，對於過著無聊生活的你與我，亦默默地治癒並給予勇氣。跟著這篇文章，一同重溫《白日夢冒險王》傳遞的人生感悟。

▲班史提勒執導兼主演《白日夢冒險王》。（圖／《白日夢冒險王》劇照，下同）

陌生的每一小步，都是使靈魂重新上色的關鍵

傳聞中的「25號底片」將成為《生活雜誌》的最後一期封面照，在新上司的刁難之下，華特毅然決然地照著尚恩提供的線索，前往格陵蘭島並踏上一架直升機，正式從只會幻想的空虛人生，踏出了第一步。華特的保守、平庸，像極了在漫長職涯忘卻生活意義的人們，就算是一點點不同的嘗試，都艱難地如同飛天遁地的奇幻冒險，無趣的靈魂也終於失了色。

電影中，女主角翻唱的〈Space Oddity〉，歌詞中湯姆上校在倒數計時中，登上太空船、踏出太空艙，搭配華特躍上直升機的場景，截然不同的景色首次映入眼簾。在日復一日的生活節奏，眼見景色是多麼慵懶且沉靜，倘若添上一毫釐的勇敢，儘管只是一小步，都將是使生活重新上色的關鍵。

那些感動人心的理由，只有沉浸其中才能理解

為了拍攝人生冒險的壯闊華美，《白日夢冒險王》劇組斥資前往冰島，那些觀光客必去的瓦特納冰川、斯科家瀑布，在鏡頭下更呈現出了靜謐、空靈的氛圍，尤其是班史提勒在公路上「飆滑板」的經典場景，更使得附近的小鎮成為全世界影迷的朝聖必經景點，粉絲們藉由底片或手機儲存空間，毫無保留地將冰島的美好印象儲存在手中的機械盒子。

電影中，負責供給照片的攝影師尚恩，對於美好的事物卻有屬於自己的見解。渴望拍攝到雪豹照片的尚恩，當真正從鏡頭見到雪豹的那一刻，卻只想著沉浸在眼之所見的當下美好。在這個隨時都能拍照的便利時代，急著紀錄影像的我們，忽略了人造藝術或自然景致能夠感染人心的緣由，放下唯利是圖的生活態度、收藏大於享受的價值觀，單純品味流轉於天地間的各種美好，才能見到它最初感動的純粹。

大膽冒險、享受生活，品味「生存」與「生活」的不同

影中的《生活》雜誌《LIFE》，在現實中是本紀錄不少經典畫面知名刊物，以張力十足的照片，留下了關於人類、關於生活的經典照片；從1936年發行至2007年，終究也無法抵擋時代的洪流，停止發行印刷版並轉往網路發展。將生命奉獻於《生活》雜誌的華特，經歷了冒險後終於有了向上司表達不滿的勇氣，每一小步的累積，華特亦成為了敢為自己勇敢發聲的冒險家。

到了電影尾聲，原來傳說中的「25號底片」一直藏在尚恩給予華特的皮夾中，一度將其丟棄的華特，所幸在母親的堅持下，完好地得到保留；而那堪稱最完美的照片，正是華特看著底片的一抹剪影。將生命的長度化為寬度，讓時間的流逝不只是缺乏靈魂的數字，都將取決於自己面對人生的態度，《生活》保留了人類歷史的各種感動瞬間，卻別忘了成就那些偉大的成就，都得靠在歷史上極為渺小的你我。

「貼近彼此，感受生活。」別只為了生存而活著，大膽冒險、享受生活，在電影之後趕緊帶上一卡行李箱，翻出快要過期的護照、訂下迫在眉睫的旅程，在人生最精采輝煌的時刻，說走就走，來趟如同白日夢的冒險吧！

延伸閱讀

《派特的幸福劇本》：潛藏於烏雲之後的幸福線，在規則之外找到屬於新生的幸福劇本

《深夜加油站遇見蘇格拉底》：治癒人心的真人實事改編，關於快樂與成功的平易哲學

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 班史堤勒, 白日夢冒險王

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