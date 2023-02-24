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必搶美妝優惠！水美媒破千元噴霧直接送、m̄enom̄eno周年組還有超萌滿額禮

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▲近期必搶美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲水美媒和m̄enom̄eno近期都推出優惠活動。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

為了吸引消費者目光、回饋忠實粉絲，不少美妝品牌時常會推出各種活動，不僅是優惠活動、快閃店等，甚至還有熱賣商品免費拿等好康回饋。像是女星張景嵐的保養品牌m̄enom̄eno，為慶祝品牌成立周年，推出優惠組合，還加碼可愛又實用的滿額贈；而OGUMA水美媒更是推出人氣噴霧免費兌換活動，只要簡單3步驟登錄就能免費獲得2瓶破千元的噴霧化妝水正貨。

OGUMA水美媒

超寵粉的OGUMA水美媒常推出活動回饋品牌粉絲，之前就做過幾次免費兌換活動，2023才開始沒多久，就再次推出免費兌換活動，而且是歷次價值最高的一次！

水美媒即日起至3/13推出「我的天堂日記之旅」活動，只要到活動頁登錄驗證，就能免費兌換人氣熱賣的超級噴霧化妝水「秘之湧天堂之泉」，而且直接送2瓶，總價值NT$1,600。這次也將兌換資格擴大到18～70歲女性都可兌換，兌換方法也更簡化，只要簡單3步驟就能輕鬆完成，無論線上官網或百貨、門市都能兌換，限量1萬份。想要嘗試超熱賣噴霧或想要一瓶搞定保養的人，快揪姐妹一起去拿起來。

▲近期必搶美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲水美媒推出免費兌換人氣噴霧化妝水活動，一次還送2瓶。

m̄enom̄eno

女星張景嵐創辦的保養品牌m̄enom̄eno，將愛自己以及身心靈平衡的精神帶入保養觀念中，從推出以來就獲得不少好評。適逢品牌成立一周年，集結品牌人氣熱賣商品，推出多款「愛自己優惠組合」，還有滿額免運、療癒小物限量贈送等活動。

▲近期必搶美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno FcFm5AlSr組，NT$3,750。

「愛自己優惠組合」共有3組，像是打包品牌目前4款全產品的「FcFm5AlSr」組合，內含Fc溫和潔面露＋Fm5全能修護面膜5入＋Al省時精萃＋Sr專業集水精華；還有直接含有40片Fm5全能修護面膜的「Fm40」等，即日起至3/22周年慶期間皆可於官網購買。

▲近期必搶美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲近期必搶美妝優惠。（圖／品牌提供）

▲還有3款可愛又實用的滿額小禮限量贈送。

除了優惠組合，周年慶期間消費滿NT$1,500即享免費，甚至還推出3款時尚又實用的品牌療癒小物，消費滿額就免費贈送。像是周年慶期間消費滿NT$1,000即可獲得可裝入酒精的隨身噴瓶「沒腦的噴噴」（市價NT$190）；消費滿NT$3,600可獲得「沒腦視力檢查袋」（市價NT$700），以品牌LOGO為元素設計的可愛棉布袋，充滿巧思又可愛的設計，還很實用；而消費滿NT$6,000則可獲得「沒腦的老帽」（市價NT$1,080），簡約大方的設計加上奶茶卡其色，一年四季皆可用，而且人人都適合。

關鍵字：

美妝, 保養, 活動, 優惠, m̄enom̄eno, OGUMA, 水美媒

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