擺脫斑駁地獄！最新「不脫妝神器」盤點，讓你從早到晚一樣美

▲持妝是完美妝容的首要重點。（圖／翻攝IG/immeme_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日將至，口罩規範已鬆綁，顏質、妝感必須即刻提升！擺脫脫妝是首要任務，盤點最新抗脫妝神器，讓你從早到晚妝容一樣無懈可擊。

油眼皮救星

▲MAYBELLINE 36H極限持久激細抗暈眼線液，#BR-5，439元。

專為亞洲潮濕悶熱氣候精心研發，即便是油眼皮或是爆汗都不怕，繼先前推出黑色後，今年更趁勝推出兩色潮流新色-琥珀暖棕和絲絨紅棕，和眼影互搭更為協調，整個人溫柔起來！

戶外必備

▲Shu uemura 無極限控油定妝噴霧，100ml，1,300元。

品牌熱賣的定妝噴霧再推控油版，在鎖妝的同時減緩出油，一噴吸油霧化，吸油礦物粉末能快速吸附上妝後出油的皮脂、同步掃去油光。

唇妝完美如初

▲M.A.C 超鎖吻霧感唇釉，#Bodacious，1,150元。

獨創瞬效鎖色科技，能在唇瓣形成彈力鎖色網膜，持久24小時不掉色；同時加入三重精油保濕配方，輕盈上唇、潤滑無感。

定妝神器

▲I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉，10g，420元。

粉體質地輕盈，一拍告別油光與毛孔粗大。搭配油水平衡成分，雪絨花與榆繡線菊萃取，幫助鎮定保濕，同步調節肌膚油脂分泌，不只是肌膚，連出油瀏海也能使用。

長效持妝力

▲ESTEE LAUDER 粉持久天生美肌乖乖乳，SPF20/PA++，2,100元。

添加專為亞洲肌膚調和的細緻珍珠光澤，單擦出門也能快速提亮氣色，更能幫助後續底妝服貼，拉長底妝續航力。