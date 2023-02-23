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家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

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▲▼6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 。（圖／Unsplash）

▲看到髒亂就立刻整理，是維持家裡清潔的關鍵。（圖／Unsplash）

編輯／Lily

每次才大掃除完，家裡沒過多久又是一團亂，除了勤整理打掃以外，養成好的生活習慣更是必須，助你拉長掃除時間，屋子變得乾淨清爽。

#袋子看情況留

有時候身邊有紙袋或是塑膠袋，總覺得日後有可能用到而留著用，但若是沒有收納好，屋子很容易看起來一團亂，又或是需要時卻又忘了用，久而久之家中堆積物品會越來越多，請視情況留著用才對。

▲▼6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 。（圖／Unsplash）

#檯面上不要放雜物

家裡凌亂與否，一眼就能看得很仔細，有時候順手拿的東西，請務必要放回原處，茶几或是餐桌不是堆放東西的地方。

#鞋子進門不隨便亂放

玄關是進家門的第一個地方，不少人貪圖方便，總習慣將鞋子亂脫在玄關處，一不小心鞋子就擺放一地，讓家看起來很凌亂。記得鞋子請收在鞋櫃中，空出玄關才能讓家看起來清爽。

▲▼6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 。（圖／Unsplash）

#碗筷、杯子隨手清潔

有時候吃完飯的碗筷懶得洗，很容易讓洗碗槽堆成一座小山，要知道堆積只會讓家務越積越多，建議用完就隨手清潔，不只是看了清爽，更是維持家庭整潔的好習慣。

#帶回家東西及時整理

很多人回家總習慣東一袋西一袋，隨手亂放結果時間一久，東西不只找不到，而且家裡也越堆越亂，以後反而要花更多時間整理，記得回家先把袋子清空、物品歸位才是重點。

▲▼6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 。（圖／Unsplash）

#衣服不要隨手扔

回家脫下外套總習慣丟在沙發或是椅背上，這個習慣不只是占空間，更容易讓家看起來一團亂，亂扔衣服讓東西總是找不到，出門當然容易遲到。

關鍵字：

居家, 整理, 習慣

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