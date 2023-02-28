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木村拓哉私下耍帥必備雷朋墨鏡　戴到變成品牌大使、新廣告封神！

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記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉自從辦了IG之後，經常分享日常自拍，粉絲們都會發現，木村拓哉戴著雷朋（Ray-Ban）墨鏡的出鏡率超高，是他私下不可或缺的必備單品。近日雷朋宣布木村拓哉成為香港、台灣、澳門三地的品牌大使，並釋出新廣告視覺，帥氣如往昔的臉蛋與超殺眼神，不愧是大神！

▲木村拓哉 雷朋 。（圖／品牌提供）

▲木村拓哉出鏡雷朋新廣告。（圖／品牌提供）

木村拓哉於新廣告中穿著白背心與牛仔褲的簡單造型，將焦點放在眼前的墨鏡上，隨著音樂擺動身體、演奏吉他，並用一雙超殺電眼鎖定鏡頭，共演繹新鏡款「JACK」和「NEW CLUBMASTER」，以及示範最新一代的Transitions®全視線®智慧調光變色鏡片，於室內、戶外快速自動變色的功能。

新鏡款「JACK」既不偏圓形也不屬於六角，創新的線條金屬框架特別適合亞洲人的臉型；自暢銷的CLUBMASTER進化而來的「NEW CLUBMASTER」，憑藉簡約成形、柔和的邊緣和金屬鏡架，經典款式帶來新風貌。對於新身份，木村拓哉開心表示：「很高興前年能夠與雷朋一起合作，這次實際佩戴著雷朋眼鏡並以廣告的視覺形式來表達，我也感到非常高興。雷朋是我非常喜歡的眼鏡，能夠佩戴在身上並留下影片與視覺，我個人對今天的拍攝工作感到非常興奮。」

▲木村拓哉 雷朋 。（圖／品牌提供）

▲木村拓哉 雷朋 。（圖／品牌提供）

▲「JACK」與「NEW CLUBMASTER」新鏡款，皆採用全視線變色鏡片。（圖／品牌提供）

韓國眼鏡品牌Gentle Monster近日與法國時裝品牌Maison Margiela推出聯名系列，為近期時尚圈人士蠢蠢欲動、準備搶入手的焦點聯名，全系列共帶來11款太陽眼鏡及光學眼鏡，將兩者別具實驗性的設計理念及獨特美學詮釋得淋漓盡致，除了鏡款前衛帥氣，連眼鏡袋都別有巧思，將Maison Margiela經典枕頭包設計也用上了。

▲Gentle Monster。（圖／品牌提供）

▲Gentle Monster。（圖／品牌提供）

▲此聯名系列2月28日全球發布，於Maison Margiela和Gentle Monster官方線上線下門店限量發售。（圖／品牌提供）

關鍵字：

木村拓哉, Ray Ban, 雷朋

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