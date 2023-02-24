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亮・珠寶／孫芸芸砸千萬敗蛇珠寶　寶格麗首款Serpenti是錶

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▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列歡慶75 周年。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）著名的Serpenti系列今年歡慶75周年，從 2000多年前的埃及豔后珠寶中汲取靈感，自1948年推出首款靈蛇造型珠寶錶後開啟傳奇，無論是腕錶或珠寶都深受中外明星名流喜愛，「台灣第一名媛」孫芸芸即收藏上千萬元的Serpenti作品，成為她穿搭的時髦亮點。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列從1948年誕生的蛇錶開啟傳奇，延伸出許多精彩的珠寶錶。

Serpenti首件作品是腕錶
寶格麗Serpenti的第一件作品是珠寶錶，當時的設計較具象，以具彈性的Tubogas技術製成如蛇身的貴金屬管狀鍊帶，完美纏繞於手腕。1950 年代靈蛇逐漸蛻變為抽象形象，蛇首開始裝飾貴重寶石，在60年代更大膽用色，蛇鱗片因寶石和彩色琺瑯而更為耀眼，也深深影響珠寶創作，千變萬化的形態與色彩組合，款款令人驚艷。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲1962年伊莉莎白泰勒於《埃及艷后》的拍攝片場，佩戴寶格麗Serpenti珠寶錶。

中外明星名流成忠實粉絲
75年來寶格麗Serpenti系列吸引不少珠寶收藏家珍藏，傳奇巨星、也是珠寶收藏家的伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）便是忠實擁護者，1962年她於《埃及艷后》的拍攝片場，被捕捉到佩戴Serpenti珠寶錶。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲孫芸芸穿私服常搭超過600萬元的寶格麗SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲孫芸芸穿泳裝曬太陽，戴上寶格麗逾200萬元的Serpenti系列白K金鑲嵌祖母綠與密鑲鑽石手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG、品牌提供）

台灣藏家代表則為孫芸芸，收藏各式Serpenti戒指、手環，也多次佩戴超過600萬元的Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶；而女星劉嘉玲在57歲生日宴上，也戴此系列上千萬元的鑽石項鍊慶生。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲劉嘉玲去年底慶祝57歲生日，以紅花緊身褲裝搭配寶格麗千萬元的Serpenti鑽石祖母綠項鍊。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

年輕化設計吸引新世代
除了華麗的頂級珠寶與腕錶，寶格麗Serpenti系列也不斷以年輕化設計吸引新世代，推出日常更容易配搭的首飾與腕錶，並邁入配件領域，讓蛇首成為包上最亮眼的裝飾。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Tubogas精鋼與玫瑰金雙螺旋腕錶（左），Serpenti Viper系列手環。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti East-West Maxi Chain森林祖母綠色小牛皮肩背包。

而歡慶Serpenti系列75周年，品牌與藝術家合作辦展，首場Serpenti by Refik Anadol 展覽正於西班牙馬德里的 Thyssen-Bornemisza 國立博物館舉辦，不僅呈現75年來的精華，也展出首度曝光的Serpenti Blue Heaven頂級彩寶與鑽石項鍊，繼續譜寫Serpenti系列傳奇。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗於西班牙舉辦Serpenti by Refik Anadol展覽展出Serpenti Blue Heaven頂級彩寶與鑽石項鍊。

Boucheron蛇化為水滴意象　
蛇也是法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）重要的意象，1968年以金珠滾邊的水滴造型象徵蛇首、精雕如蛇身的黃金鱗片，創作出Serpent Bohème系列，超過半世紀以來，延伸出華麗至極的頂級之作，亦有適合日常穿搭款式，例如有K金水滴圖案Serpent Bohème Solarité項鍊，形成一道閃亮光暈，相同的設計概念還有巨大的耳環、在耳後展開的不對稱耳環，風格前衛大膽；近日則增添鑽石頭飾，標誌性的鑽石水滴和蜂巢結構密鑲鑽石，讓光線穿透其中，綻放寶石璀璨無比的光彩，再以黃金圓珠滾邊為寶石加冕。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Serpent Bohème Solarité項鍊，散發出多條串珠般的金色光芒。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒戴的Boucheron Serpent Bohème Solarité耳掛式耳環，風格強烈。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron最新Serpent Bohème Solarité系列鑽石頭飾，4,280,000元。

▲▼ 蛇珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème Solarité系列鑽石項鍊，3,280,000 元。

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, BVLGARI, 寶格麗, Serpenti

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