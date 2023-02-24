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陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗

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▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿LV要價11萬元的Monogram Cloud皮革吊帶連身裙盪鞦韆。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩今年農曆春節隨馬來西亞富二代老公Alan（曾偉昌）回婆家過年，近日轉往新加坡，展開觀光與朋友聚會品嘗米其林美食的行程，她的旅行裝扮都經過精心搭配，參觀夢幻的冰淇淋博物館時，她穿要價11萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）連身裙配上64,000元的Petit Sac Plat小包，開心坐在鞦韆上拍照，俏麗模樣看不出真實年齡43歲。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩背LV Petit Sac Plat小包逛冰淇淋博物館，64,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG、LV提供）

愛逛街的陳喬恩寵自己不手軟，身上的服裝、配件都出自一線精品品牌。她與老公Alan開心逛冰淇淋博物館時，身穿LV Monogram Cloud 皮革吊帶連身裙，高腰連身裙廓形設計顯得可愛，上面綴滿品牌獨家的煙霧效果Monogram雲朵圖案，配備皮革吊帶可透過銀色D型圈環於正背面調節鬆緊，讓她穿上成功減齡；她同時斜背LV以柔軟粒面Monogram Empreinte皮革製作的Petit Sac Plat包，可作肩背、斜背或手提。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩穿Prada襯衫式洋裝搭長靴，手拎香奈兒後背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩另一套Prada穿搭則展現知性美，選穿襯衫式洋裝搭配Prada長靴，並拎著香奈兒（CHANEL）後背包，整體造型唯一敗筆是大腿內側貼著兩塊貼布，引來粉絲關心詢問是受傷還是走太多路貼痠痛貼布。

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關鍵字：

陳喬恩, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Prada, 香奈兒, CHANEL

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