梁赫群秀雙面錶自嘲雙面人　求生術「安太座比安太歲重要」

▲梁赫群出席Hamilton新錶發表會。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）今發表第三代爵士大師系列Face 2 Face III腕錶，由男星梁赫群示範此款錶殼能翻轉欣賞正反面盤的新作，他坦言自己形象「雙面」，笑說：「我在外算有一點資歷，能罵我的人不多；回家就大家都能罵我，包含管理員都可以罵我包裹快拿，地位很低。」他的求生之道是「安太座比安太歲重要」，因此滿足老婆想買的東西後，他想收藏什麼錶都不成問題。





▲Hamilton爵士系列Face-2-Face III腕錶，100,000元。





▲可翻轉的Hamilton爵士系列Face-2-Face III腕錶，一面是具備計時功能的時間顯示盤，另一面可測量刻度並欣賞機芯。

梁赫群今所戴的Hamilton爵士大師系列Face 2 Face III腕錶，一面是具計時功能的時間顯示盤，翻轉到背面為可測量刻度與秒針，並可欣賞60小時動力儲存的H-41自動上鍊計時機芯，全球限量999只；而因電影《星際效應》爆紅的「墨菲錶」，去年底推出38毫米的卡其陸戰系列「小墨菲」，在台灣短短2個月銷售一空，大賣260只，近期終於再度補貨滿足苦等的錶迷了。





▲Hamilton小墨菲錶38毫米，28,400元。





▲梁赫群秀Hamilton爵士系列Face-2-Face III腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）





▲MIDO Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，29,700元。（圖／MIDO提供）

小墨菲錶38毫米因外型復古，Hamilton又搭載具80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯而大受歡迎；同屬Swatch集團的品牌MIDO（美度表）亦有復古典雅的錶款可供日常搭配，全新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，具絲光打磨的太陽紋深藍色面盤，6時位置為清晰的大日期雙視窗，搭配飾以米色縫線的海軍藍色精緻織物風格皮質錶帶流露時尚氣息，內在則為配備Nivachron™鈦游絲的80小時動力儲存MIDO Caliber 80自動上鍊機芯。

