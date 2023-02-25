如何與情緒障礙的另一半相處？劃定彼此界線，留給自己出口抒發

文／女子學

最近收到一封來自於讀者的信，裡面大略談到了關於他和他女友的狀況，他希望聽聽我的意見：

女友有躁鬱症（雙向情感障礙），一直有在服用藥物，每個月要去診所報到拿藥，有符合邊緣性人格特徵：高敏感、踩到雷會怒、需要被肯定、在意別人的評價。她問醫生說為什麼男友常惹她生氣，我忘了醫生怎麼回答。

躁鬱症的陪伴者有三不原則：不責備、不鼓勵、不反駁。為了不發生衝突，陪伴者最簡單的方式就是順從患者，在界限模糊之下，我是她的第N任男友，讓我覺得她已經被養成巨嬰模式，達不到她的索求就是用憤怒的方式表達，達到就沒事。請問該怎樣陪伴情緒障礙或人格障礙的伴侶？

看完了這樣的一封信，也讓我感受到了身為精神疾患照顧者的無奈。照顧者往往希望對方能夠好起來，但好起來並不是一件容易的事情，有時候，我們只能陪伴對方走過一段路，而我們的離開，往往也會造成對方再一次的傷害。

我想，從上面這一段文字，我看到了讀者內在的一種渴望。除了渴望能夠給對方足夠好的陪伴，也渴望從對方身上得到回應，若對方能夠透過回應讓自己知道，自己的陪伴是有效幫助對方的，而不是讓對方予取予求，形成不平衡的親密關係。

▲面對伴侶有情緒障礙，該如何相處？（示意圖／免費圖庫Pexels，下同）



親密關係的答案，並非只有合或離



對我而言，親密關係的答案，永遠不是只有走到天長地久，或是分手了就代表著失敗這兩極的答案。每一段的關係都會帶來失落、受傷、難過、憤怒、懊悔、氣餒，但我們也會從中學到一些東西，包含要不要和某一類的人走下去，或是要如何幫助某一類型的人。

我曾經寫了一篇文章在談AA制，但AA制最奇妙的就是，生活上有太多事情是無法AA的。我們沒辦法等量地平分彼此的快樂與痛苦，每個人對於情緒的忍受度也不同，所以我們無法知道，一段關係到底對誰造成更大的耗損。

但我們知道的是，親密關係並非只停在分手的那一刻。因為痛苦與思念，並不是在那一刻就結束了。我們還有可能繼續和對方保持著一定程度的聯繫，或是多年以後捎來一份關心。

所以我想，親密關係的答案，並不是只有要不要走下去而已。

如何面對情緒障礙與人格障礙的伴侶？答案並非如此的容易

看到讀者說，想知道如何陪伴這樣的伴侶。我想，我會先跟讀者說聲：「辛苦了」。

你有好多期待，好期待自己能夠做好一個好的陪伴者。有些人可能會要求你離開她，但我知道你選擇了她，一定有自己背後的理由。

如果每個人都可以找個完美無缺的伴侶在一起，誰要找一個有缺憾的人在一起？正因為每個人都有著不同的缺憾，所以我們才會和有缺憾的人在一起。

就好像那一些被包裝得完美無缺的偶像明星，不過是透過經紀公司包裝出來罷了，而他們有緋聞、有醜聞的時候，眾人就會開始離他們而去，卻殊不知，這世界上本來就不存在著沒有醜聞的人。

所以說，要怎麼好好陪伴這樣的人呢？我想，作為陪伴者，也要找到足夠的出口與管道。心理諮商也好、可以傾聽的朋友也好，甚至帶伴侶一起去做伴侶諮商，約定與劃定彼此關係中的界線，都是很值得嘗試的一件事情。

雖然我們無法改變每個人原先帶有的課題、原生家庭、疾病等等，但我們可以在彼此都有缺憾之下，找尋兩個人相處下去的可能性。

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