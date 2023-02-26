3個方法教你找到喜歡的香氣　入門首推「花果香」提升生活質感有情調

文／女子學

這幾年因為疫情的關係，人們待在家的時間變多，連帶地開始有越來越多人注重居住空間的品質，在家裡擺上香氛用品，不僅能讓家裡時時保持香氣，讓裡頭的人感覺到滿滿幸福感，還可以提升生活質感與情調喔！

如果你還沒嘗試過這樣做，快跟著本篇編輯的分享，一起挑選適合自己的香氛產品，打造專屬於你的自我療癒空間吧！

香氛為何可以療癒人心？別小看嗅覺轉換的厲害！

人體的五感是我們認識、接觸這個世界最直接的途徑，尤其嗅覺是經由鼻腔伴隨著呼吸進入，是個無法長時間關閉的感官，使得我們無時無刻都在接收外界的氣味，並且將這些味道儲存在記憶裡產生事件聯想。比如：花香讓人聯想到自然放鬆的感覺、肥皂味有種沐浴後的清爽感。

因此如果想要「轉換」心情或感受，選擇從嗅覺下手是最快的！當聞到味道的那刻，不需要刻意做些什麼，就會自然而然為我們的身心帶來神奇的變化。

▲香氛可以療癒人心。（圖／免費圖庫Pexels，下同）



隱藏在香氣裡的秘密！3個方法教你挑到自己喜歡的香氣

1. 入門首選花果香系列

香氣的種類十分多元，舉例香水來說，經常分類成「花香」、「果香」、「麝香」、「木質」等多種調性。通常入門會推薦大家從花果香調下手，像是玫瑰、茉莉、甜橙、佛手柑等香氣，都是日常生活中比較熟悉的味道。

很多人在購買花香調的氣味時，會擔心選到過於濃豔的香氣，但其實花香的種類有非常多種，如：洋甘菊給人清新感、茉莉有種暖暖的甜味、薰衣草則是充滿縈繞的陪伴感。在這眾多的花香中，一定能找到幾種是自己比較喜歡的味道。

2. 實體店面親身試聞最重要

市售的香氛產品，除了單方純精油外，其他的香氛蠟燭、擴香、空間噴霧，基本上都是各個品牌所調製的綜合香氣。如果擔心買到自己不喜歡的味道，最好到實體店面親身試聞過再購買。因為香氣有趣的地方就在於，隨著不同的味道疊加，會產生不一樣的味覺變化。所以有時候你會發現，明明這支味道的香氣，你每個都不排斥的，但放在一起時就可能沒有想像中的那麼喜歡唷！

▲找到自己喜歡的香氛。（圖／Pinterest）



3. 統整歸納喜歡的各類香氛味道

如果按照前兩個方法，你已經挑到了幾個自己喜歡的香氛商品的話，那麼恭喜你離了解自己的嗅覺品味又更進一步囉！接下來，你可以試著統整歸納這些商品，他們是否有共同的特色？裡面有哪個香氣是出場率最高的嗎？又或者在什麼場合下，你會最喜歡哪一種調性的香氣？

人的嗅覺並非恆常不會改變，故有時候我們會發現前一陣子買的味道，好像最近沒有那麼喜歡，但隔一陣子再試聞，又覺得還不錯。透過紀錄，也許你會發現一些有趣的偏好，也會隱約在裡頭察覺到自己心情和狀態上的變化呢。

香氣的迷人，唯有親身試驗過才懂得，快跟著本篇分享的內容，開啟你的香味探索之旅，將自己的居所打造成為一個嗅覺療癒空間吧！

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