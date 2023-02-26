fb ig video ETtoday search mobile

3個方法教你找到喜歡的香氣　入門首推「花果香」提升生活質感有情調

>

文／女子學

這幾年因為疫情的關係，人們待在家的時間變多，連帶地開始有越來越多人注重居住空間的品質，在家裡擺上香氛用品，不僅能讓家裡時時保持香氣，讓裡頭的人感覺到滿滿幸福感，還可以提升生活質感與情調喔！

如果你還沒嘗試過這樣做，快跟著本篇編輯的分享，一起挑選適合自己的香氛產品，打造專屬於你的自我療癒空間吧！

香氛為何可以療癒人心？別小看嗅覺轉換的厲害！

人體的五感是我們認識、接觸這個世界最直接的途徑，尤其嗅覺是經由鼻腔伴隨著呼吸進入，是個無法長時間關閉的感官，使得我們無時無刻都在接收外界的氣味，並且將這些味道儲存在記憶裡產生事件聯想。比如：花香讓人聯想到自然放鬆的感覺、肥皂味有種沐浴後的清爽感。

因此如果想要「轉換」心情或感受，選擇從嗅覺下手是最快的！當聞到味道的那刻，不需要刻意做些什麼，就會自然而然為我們的身心帶來神奇的變化。

▲香氛可以療癒人心。（圖／免費圖庫Pexels，下同）

隱藏在香氣裡的秘密！3個方法教你挑到自己喜歡的香氣

1. 入門首選花果香系列

香氣的種類十分多元，舉例香水來說，經常分類成「花香」、「果香」、「麝香」、「木質」等多種調性。通常入門會推薦大家從花果香調下手，像是玫瑰、茉莉、甜橙、佛手柑等香氣，都是日常生活中比較熟悉的味道。

很多人在購買花香調的氣味時，會擔心選到過於濃豔的香氣，但其實花香的種類有非常多種，如：洋甘菊給人清新感、茉莉有種暖暖的甜味、薰衣草則是充滿縈繞的陪伴感。在這眾多的花香中，一定能找到幾種是自己比較喜歡的味道。

2. 實體店面親身試聞最重要

市售的香氛產品，除了單方純精油外，其他的香氛蠟燭、擴香、空間噴霧，基本上都是各個品牌所調製的綜合香氣。如果擔心買到自己不喜歡的味道，最好到實體店面親身試聞過再購買。因為香氣有趣的地方就在於，隨著不同的味道疊加，會產生不一樣的味覺變化。所以有時候你會發現，明明這支味道的香氣，你每個都不排斥的，但放在一起時就可能沒有想像中的那麼喜歡唷！

▲找到自己喜歡的香氛。（圖／Pinterest

3. 統整歸納喜歡的各類香氛味道

如果按照前兩個方法，你已經挑到了幾個自己喜歡的香氛商品的話，那麼恭喜你離了解自己的嗅覺品味又更進一步囉！接下來，你可以試著統整歸納這些商品，他們是否有共同的特色？裡面有哪個香氣是出場率最高的嗎？又或者在什麼場合下，你會最喜歡哪一種調性的香氣？

人的嗅覺並非恆常不會改變，故有時候我們會發現前一陣子買的味道，好像最近沒有那麼喜歡，但隔一陣子再試聞，又覺得還不錯。透過紀錄，也許你會發現一些有趣的偏好，也會隱約在裡頭察覺到自己心情和狀態上的變化呢。

香氣的迷人，唯有親身試驗過才懂得，快跟著本篇分享的內容，開啟你的香味探索之旅，將自己的居所打造成為一個嗅覺療癒空間吧！

延伸閱讀

忙到昏天黑地嗎？4 個「居家芳療」工具推薦！給自己一場舒適暢快的小儀式

3個時刻的專屬香氛選物：工作、入浴、睡前，把握舒壓小時光與浪漫香氣融為一體

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 香氛, 香水, 居家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到

最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗 全台最大HOLA Outlet來了！全年優惠3折起，還能挖寶驚喜絕版品 看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強 家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子 蔡依林「腰線全都露」現身米蘭時裝周，颯氣性感堪稱女王等級 第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面