41歲范冰冰旗袍裝洩凍齡狀態驚艷外媒！下秒破功：歲月留下痕跡了

記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰於德國時間23日晚間出席柏林影展，憑藉新電影《綠夜》（Green Night）走上紅毯，她以一身潔白的旗袍禮服亮麗現身，今年41歲的范冰冰，驚人凍齡狀態再次驚艷外媒，不過電影記者會上范冰冰換了另一套黑色裝束，就被網友指出少了幾分精氣神，「眼神裡充滿疲態」、「歲月留下痕跡了」。

▲范冰冰以亮麗的旗袍禮服現身柏林影展。（圖／翻攝自范冰冰IG）



范冰冰於本屆柏林影展紅毯上選穿Christopher Bu的潔白旗袍式禮服出場，上頭植物花卉元素營造出東方韻味，典雅大方的造型相比之前的華麗紅毯顯得低調許多，不過今年41歲的范冰冰，無論是臉部狀態還是身形體態都十分逆齡，再次獲得了外媒的讚賞。

▲范冰冰於電影記者會上換上另一套造型。（圖／達志影像、翻攝自微博）



電影記者會上，范冰冰改以來自M essential的黑色套裝造型現身，直線條輪廓搭配垂直的大中分直髮，加上清冷色調的妝容與霧面深唇色，讓不少網友指出這套造型讓范冰冰少了幾分精氣神，現場生圖釋出，也讓網友認為狀態不如之前好：「眼神裡充滿疲態」，更有人直言：「歲月留下痕跡了」，但粉絲們照樣捧場：「雖然沒有巔峰時期的氣勢，但美貌還是在線」、「舟車勞頓與忙碌，這樣的狀態已經非常好」、「41歲這樣狀態叫不好」？

范冰冰與韓女星李周映合作的新電影《綠夜》為具挑戰性的女同志題材，由香港導演韓帥執導，記者會上范冰冰罕見大方談及這些年的心境，她說道：「5年沒有拍戲其實對一個演員來說挺殘酷的，表演是我愛的事情，在過程當中去探索它、嘗試它，所以我很珍惜這樣的機會，比任何時候都珍惜。」