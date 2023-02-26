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8款「入門級精品小廢包」　CELINE、PRADA裝得下可愛還很百搭

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文／美人圈

喜愛精品的時髦設計感及高級品質，但身為小資族卻遲遲無法入手人生第一咖精品？以下就帶來8款「入門級精品小廢包」推薦，小資女也能輕鬆入手，GUCCI Ophidia圓餅包、BALENCIAGA愛心包可愛爆棚，這款一萬五就可入手！

入門級精品小廢包推薦

1：GUCCI Ophidia 迷你圓餅手提鏈條包

喜歡老花系列的女孩們絕不要錯過這款GUCCI「 Ophidia 迷你圓餅手提鏈條包」！採用標誌性的米色和烏木色GG Supreme高級人造帆布製成，搭配上Web綠紅織紋彰顯出迷人復古氛圍。在小小的圓餅包上飾有金屬鍊帶及皮革把手，無論是肩背、手提都可以營造出優雅時尚氣息。

入門級精品小廢包推薦1：GUCCI Ophidia 迷你圓餅手提鏈條包

▲GUCCI Ophidia 迷你圓餅手提鏈條包，NT$37,900。（圖／GUCCI）

2：CELINE TRIOMPHE手袋

CELINE迷你型TRIOMPHE手袋再度推出新色啦！這季換上超顯嫩的寶寶藍，精緻小巧的外觀，搭配上凱旋TRIOMPHE釘扣開關，讓人一看就少女心爆棚。包內裡還有附上扁平內袋，可以放入信用卡、悠遊卡，逛街帶這一咖就足夠，為整體穿搭增添溫柔氣息，是春夏的百搭經典配件！

入門級精品小廢包推薦2：CELINE TRIOMPHE手袋

▲CELINE TRIOMPHE手袋，NT$45,500。（圖／CELINE）

3：DIOR AMOUR Lady Dior 手機收納袋

Lady Dior手機收納袋是Dioramour系列的作品之一！採用黑色羊皮製成，飾有心形主題圖案Cannage藤格紋圖案縫線，配以可拆卸的「D.I.O.R.」與心形吊飾，超吸睛！這款手機收納袋配備頂部手柄和鏈帶，可手提或斜背，還附有3 個卡片隔層，出門約會、喝下午茶都相當方便。

入門級精品小廢包推薦3：DIOR AMOUR LADY DIOR 手機收納袋

▲DIOR AMOUR LADY DIOR 手機收納袋，NT$38,500。（圖／DIOR）

4：TORY BURCH T MONOGRAM 緹花迷你滿月包

TORY BURCH T Monogram 迷你滿月包讓人忍不住直呼超可愛！以圓形復古外型搭配上編織緹花精心製作而成，框架採用縫合皮革飾邊、頂部拉鍊和平底上的黃銅保護腳相當精緻。內襯柔軟仿麂皮，內部設有多個口袋，可收納小件必需品。不單是只裝得下可愛的小包，而是考慮到每一個細節，特別著重多功能性的實用包款！

入門級精品小廢包推薦4：TORY BRUCH T MONOGRAM 緹花迷你滿月包

▲TORY BURCH T MONOGRAM 緹花迷你滿月包，NT$14,900。（圖／TORY BRUCH）

5：PRADA Saffiano leather mini pouch

Prada的「Saffiano leather mini pouch」也是相當有個性的的一枚小廢包！以耐刮的Saffiano皮革搭配上Prada經典琺瑯金屬三角型標示，有著畫龍點睛的效果。另外這款包採用雙層設計讓空間增加了一倍！最讓人心動的莫過於兩種可替換的提帶，皮革可以斜背、單肩背；銀色金屬則可以手提，派對拎著它出場，絕對為穿搭增色不少。

入門級精品小廢包推薦5：PRADA Saffiano leather mini pouch

▲PRADA Saffiano leather mini pouch，NT$41,500。（圖／PRADA）

6：LONGCHAMP BOX-TROT斜揹袋XS

連女神金世正都在背的LONGCHAMP 「BOX-TROT」取名靈感源自盒子形狀，翻摺壓扣上的經典標誌極具辨識度，光滑的小牛皮材質，搭配上奔馬及騎手圖案金屬開扣，無論是正式、休閒場合都可以搭配出時髦感，小小一咖拎在手上，保證成為全場焦點！

▲LONGCHAMP BOX-TROT斜揹袋XS，NT$20,800。（圖／BEAUTY美人圈、LONGCHAMP）

7：BALENCIAGA LE CAGOLE 心形迷你手袋

BALENCIAGA 實在太懂少女心，這款心形迷你手袋採用Arena小羊皮，點綴上經典的機車包五金，搭配銀色鍊帶可愛又不失復古氛圍。除了黑色外，還有亮粉及白色，每一款都擊中小編的心，已經陷入選擇障礙了！

入門級精品小廢包推薦7：BALENCIAGA LE CAGOLE 心形迷你手袋

▲BALENCIAGA LE CAGOLE 心形迷你手袋，NT$51,500。（圖／BALENCIAGA）

8：BOTTEGA VENETA Candy Loop Camera Bag

說到小廢包怎麼能不推BV的這款「Candy Loop Camera Bag」呢？採用小羊皮材製成，觸感及質感都相當到位，看似精緻的包身卻可以將粉餅、口紅等隨身物品通通收入。小巧的外型背上身後，分分鐘展現出逆天大長腿，小個女孩也能放心入手！

入門級精品小廢包推薦8：BOTTEGA VENETA Candy Loop Camera Bag

▲BOTTEGA VENETA Candy Loop Camera Bag，NT$43,500。（圖／BOTTEGA VENETA）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 小廢包, BV, GUCCI, CELINE

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