NewJeans Haerin染黑髮掀兩派論戰　女星深／淺髮對比，Rosé適合這款

文／美人圈

髮色選對更能襯托出本身的氣質、顏值翻倍！新生代女團New Jeans近期以獨特創新的Y2K成功引起話題，而日前回歸時，團員之一的Haerin將頭髮染黑，更是引起網友們兩派論戰！小編也為大家整理5位女星的「深／淺髮」比較圖，趙露思淺髮不適合、虞書欣深髮顯瘦，Rosé淺髮是仙女！

明星深／淺髮色對比

NewJeans Haerin

人氣女團NewJeans Haerin的髮色也曾在韓國評論網上有高度討論！有一派網友說Haerin是屬於貓系長相，因此亮橘棕色系的髮色，更能襯托出Haerin的勾人眼神及叛逆、有距離感的氣質。

▲NewJeans Haerin。（圖／IG@newjeans_ador）

而另外黑髮派系則表示。Haerin黑髮色給人神秘感，就像是冰山美人，讓人完全移不開目光。

趙露思

趙露思大多都是以深髮色為主，不過也曾經染過顏色較淺的稻穗金色，雖然說露思皮膚白皙在身上不會太顯黑，不過在深淺對比之下，深髮色還是比較適合她！好比帶有些許蜂蜜色澤的茶棕色，不僅更加襯托出露思白皙肌膚，還更顯沉穩優雅，除此之外也可以降低髮質的毛躁感，柔柔亮亮的秀髮質感更加招人喜歡！

▲趙露思。（圖／微博@趙露思）

在拍攝珠寶品牌廣告時，露思也罕見的換上淺粉色假髮造型，淺莓金色調合一點灰調，搭配上粉嫩的淡妝，仙氣同時帶點距離感。相較之下似乎深髮色的鄰家氣息，搭配甜甜的笑更適合肉絲。

迪麗熱巴

熱巴向來都以黑髮造型示人，不過其實在拍攝雜誌時，熱巴也曾經將髮色換成帶奶茶色調的亞麻色，搭配一頭齊肩短髮、眉上瀏海造型，更凸顯出熱巴深邃的眼睛及立體的鼻子，讓粉絲們紛紛稱讚熱巴不管什麼造型都很適合。

▲迪麗熱巴。（圖／微博@Dear迪麗熱巴、嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴的眼睛大、眉毛濃密，骨相明顯，面部留白小屬於濃顏系美人，因此在黑髮的襯托下更能凸顯優點，這也是為什麼熱巴大部分都是以黑髮造型為主，無論是復古港風大捲髮，還是柔順的長直髮都像仙女下凡！

Rosé

Rosé也是相當適合淺髮色的明星！因為Rosé的臉型是狹長型，搭配淺色髮更有膨脹效果，可以拉寬面部比例，而且Rosé的五官分量小，屬於秀氣的淡顏長相，如果是深髮色就會將五官壓制住，淺色髮更能凸顯出五官美。在Coachella音樂節的表演上，Rosé一頭金髮的驚艷程度更是歷代級，網友表示：「那天連風都在助Rosé一臂之力！」

▲Rosé。（圖／IG@roses_are_rosie、@blackpinkofficial）

不過其實Rosé黑髮色也給人一種鄰家姊姊的氛圍，模樣相當清純，與金髮擁有不同風格的魅力！粉絲們也心疼經常需要漂髮的Rosé，希望她可以染回黑髮好好讓頭皮休息一下！

虞書欣

欣欣子也是白皙肌膚的代表！加上中性色調的膚色，幾乎任何髮色都可以駕馭，不過欣欣子自己也曾說過自己的頭大，加上臉型圓潤，因此視覺上淺髮色雖然不會顯黑，但膨脹的效果會讓圓臉更明顯，因此都會另外搭配瀏海修飾臉型。

▲虞書欣。（圖／IG@estheeerrrrr、微博@虞書欣工作室）

相反地，黑髮色、深棕色是屬於「收斂色」，不僅修飾效果好，又有聚焦五官的作用，如果你也是圓臉女孩也可以把這招筆記起來，運用髮色當作修容，視覺效果超級好。

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