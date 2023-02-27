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高允貞、NewJeans都在畫「高級裸妝」　5技巧必學，減齡氛圍感太美

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文／美人圈

2023年春夏最紅的「高級裸妝」你跟上了嗎？《還魂2》高允貞、新生代大勢女團NewJeans都在畫，不僅具高級感、而且有種青春減齡的氛圍感，今天一起看看「高級裸妝」重點&畫法技巧，其實這種清新裸妝只要掌握重點畫法，會更加適合新手呢！

2023超火「高級裸妝」，高允貞、NewJeans都在畫

綜觀2023年春夏的妝容趨勢，高級感、青春減齡、裸妝已經成為關鍵字，像是《還魂2》高允貞的妝容就很經典，整體來說妝容偏淡，但是透過光澤及色調上的表現，讓整個氛圍相當減齡純欲，而且妝容也相當乾淨清透。

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

新生代大勢女團NewJeans一出道就獲得關注，妝容及髮型都成為必追的流行指標！基本上你不會在她們的妝容中看到誇張的色調，而是以裸粉色帶出這種青春純欲感，適度留白、讓整體妝容看起來更加精緻！

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

▲NewJeans。（圖／IG@newjeans_official）

高級裸妝重點：

弱化眼妝，強調唇頰彩

一般妝容如果強調眼妝，往往給人一種銳利及霸氣感，但是高允貞、NewJeans同款「高級裸妝」其實重點就在於減法化妝，以弱化眼妝、強調唇頰彩的方式最大限度打造純欲氛圍，而且更加減齡顯嫩，接著一起看看高級裸妝畫法解析！

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

霧光底妝凸顯質感

不管任何妝容，想要打造乾淨的妝面底妝絕對是重點！一般裸妝的底妝建議搭配絲絨霧光的質感，比起水光妝感多了一分精緻成熟的氛圍。另外化妝師也傳授小技巧，上完粉底後可以再用「霧面高光」打在面部凸出部位，像是鼻樑、顴骨、下巴及額頭，可以修飾面部輪廓，而且降低油膩感。

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

▲霧光底妝比起水光妝感多了一分精緻成熟的氛圍。（圖／IG@luna_makeup_official，下同）

最大限度弱化眼妝

高級裸妝中需要最大限度弱化眼妝，眼影基本上可以直接以裸棕色、粉裸色的單色眼影暈染即可，或是也可以用這種臥蠶筆、眼影筆稍微暈染，帶出輪廓感就好，可以加強內眼線的描繪、仔細畫在睫毛根部強調眼神，其他外眼線、睫毛膏則輕輕帶過，增加柔和感的同時也可以轉移妝容重點。

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

大面積腮紅更減齡

當眉眼妝容較淡時，頰彩及唇彩就可以相對較明顯一點，也是高級裸妝一大重點！建議唇彩及頰彩可以選擇相同色系，像是珊瑚色、淺粉色之類的色系都很推薦，這種色系有膨脹感，大面積畫在顴骨上方可以營造出膨潤的蘋果肌，更具減齡及修飾臉型的效果。

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

▲大面積腮紅更減齡。（圖／IG@romandyou，下同）

唇欲水光感潤唇彩

2023春夏最紅的就是這種水光感的潤唇彩，塗之前可以先用粉撲上的餘粉輕輕拍過唇周當作遮瑕打底，如果有暗沉的話也可以先用淺色調遮瑕做提亮，接著塗的時候可以稍微用唇刷或是棉花棒模糊一下唇周線條，讓唇形看起來更加飽滿。

高允貞、NewJeans都在畫！2023春夏「高級裸妝」必學，減法化妝是關鍵、減齡氛圍感太美

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 裸妝, 美妝, 高允貞、NewJeans

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