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米蘭時裝周／連Miuccia Prada都被宋江擄獲！PRADA婚紗日常化、梯形手袋必火

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記者王則絲／台北報導

PRADA 2023秋冬時裝秀於台灣時間23日晚間登場，本季大秀邀請韓男星宋江共襄盛舉，鮮肉魅力連Miuccia Prada都無法抵擋，與宋江同框合影嘴角笑意藏不住。PRADA本季再次強調二元間的拉扯衝突以及碰撞融合，將被視為「制服」之一的婚紗拆解成日常服飾，立體花朵的點綴華麗唯美，大量出現的梯形手袋則是本季必火單品。

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲Miuccia Prada（右）與宋江（左）開心合影。（圖／品牌提供）

秀場上韓星除了宋江以一身挺拔黑西裝造型現身，女星Somi（全昭彌）也穿上了2023春夏系列的剪裁迷你洋裝，火辣出席看秀；性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）將西裝穿成下身失蹤的性感造型，以影集《高校18禁》成名的女星杭特薛佛（Hunter Schafer），則是以黃色的長版大衣洋裝，穿出獨特的仙氣。

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲Somi、杜娃黎波出席PRADA 2023秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

PRADA 2023秋冬女裝系列由創意總監Miuccia Prada和Raf Simons合力設計，於Prada 藝術基金會的工業風空間展演，秀場矗立的一根根鐵柱上包覆植物鮮花呼應服裝之美；本季以「Taking Care」為題展開，Miuccia Prada提到：「對我來說最重要的是簡單的工作，不該只看見華麗，更要重視的是極簡面料之美。」她認為：「美不是由審美決定，而是由行動決定，服裝是關懷之美、愛之美、現實之美的象徵和表現。」

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬女裝從制服概念出發，並注入男裝輪廓。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada和Raf Simons在本季將不同行業、場合的「制服」提取改造，秀上數套白色襯衫、連身裙的Look靈感便是來自醫護人員，斗篷大衣、繭型西裝則帶有軍警的英姿，延伸挹注不少2023秋冬男裝的輪廓。

其中「婚紗」也被他們視為是在特殊場合穿著的一種「制服」，於今季被日常化演繹，化為各式迷你裙、傘裙、長裙的樣式，上頭點綴立體花朵刺繡、蕾絲，象徵浪漫愛情同時突顯工藝，此概念於鞋款上亦同，看似基礎的尖頭低跟鞋，各個皆向兩旁飛出立體花卉元素；秀上大量出現的「梯形手袋」最令人心動，有非常多的色系選擇，模特兒們隨手一拎都百搭時髦，想必會成為火熱的單品。

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲PRADA本季將「婚紗」日常化。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲「梯形手袋」為本季焦點單品。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

►米蘭時裝周／宋慧喬神顏合體許光漢！FENDI百褶裙、多口袋包大玩浪漫龐克

關鍵字：

米蘭時裝周, PRADA, 宋江, 2023秋冬

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