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爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

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編輯／Lily

不少人都喜歡做心理測驗，幫助自己了解自己，還有身邊的朋友，讓處理事情少走冤枉路，一切更為順利，小紅書就轉傳一個心理測驗，測過的都說準，趕快來試試！

▲▼飲料心測。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

走在沙漠中沒有帶水，走了一天一夜後又累又渴，眼前有5杯飲品，你會選擇喝哪杯呢？

A.牛奶

B.柳橙汁

C.茶

D.碳酸飲料

E.咖啡

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選擇A牛奶的你

你就像個長不大的小孩，容易開心也容易難過，情緒總寫在臉上，即便再難過也很快就忘記，做事情三分鐘熱度，很難專注持久，內心較缺乏安全感，談起戀愛喜歡把另一半抓得很緊，有時候會讓對方喘不過氣來。

選擇B柳橙汁的你

你是個好奇寶寶，對什麼都很感興趣，勇於嘗試挑戰新的事物，比較沒有主見，有時候很容易被別人牽著走，太信任別人是你的缺點，你較為感性，有時容易糾結一些小事上面，容易忽略大局。

選擇C 茶的你

你沉穩內斂，決定的事情都是深思熟慮的決定，與其和朋友聚在一起，你反而喜歡一個人的時光，不愛被打擾。很多事情你為了大局，習慣默默忍受而不表達，小心這樣下去容易得內傷。

選擇D 碳酸飲料的你

你骨子裡很叛逆，很有自己的想法，聽不進去別人的建議，你希望可以打破框框，闖出自己的一番天地，腦中常有許多新穎想法，但卻是缺乏行動力，遇到困難容易退縮。

選擇E 咖啡的你

你喜歡讓自己很忙，在現有工作得到很多成就感，但也因為忙碌使得自己容易焦慮，但你仍不以為苦，對工作上有憧憬追求，你不做沒把握的事的事情，做事喜歡快狠準，可以試著轉移一下重心，感受另一種快樂。

關鍵字：

心理測驗, 飲料, 性格, 個性

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