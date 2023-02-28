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高允貞又美又會演！跳芭蕾暴瘦8公斤　日常小習慣養出勻稱身材零贅肉

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文／美人圈

Netflix《還魂：光與影》開播獲好評，其中在《還魂2》升格為女主的高允貞更是備受關注！絕世美貌加上穩定輸出的演技收穫不少粉絲，除了有顏值，先前拍攝的畫報也展露好身材，167公分的高挑身高卻沒有一絲贅肉，今天就帶來高允貞瘦身及身材管理心法，別大吃大喝了、一起跟著高允貞進行身材管理吧！

《還魂2》高允貞又美又會演

Netflix熱播韓劇《還魂》續集《還魂：光與影》，在第二季中升格為女主的高允貞更是從事前製作就備受關注，原本因為第一季庭沼珉飾演的女主「無徳」太過討喜、導致網友起初不看好，但是播出後高允貞絕世美貌引發關注，穩定輸出的演技更是收獲好評！

《還魂2》高允貞又美又會演！勻稱身材零贅肉，3個瘦身法暴瘦8公斤、小腹&厚背肉瘦一圈

▲《還魂2》高允貞絕世美貌引發關注。（圖／tvN《還魂：光與影》，下同）

特別是在《還魂2》中高允貞一副落難千金的古裝扮相，更是完全把她的古典美發揮到極致，播出後憑著美貌就已經先收割一波好評！

《還魂2》高允貞又美又會演！勻稱身材零贅肉，3個瘦身法暴瘦8公斤、小腹&厚背肉瘦一圈

高允貞不僅顏值超高，先前在畫報中也展露過好身材！擁有167公分的高挑比例，身材卻穠纖合度、沒有一絲贅肉，而且不是那種病態的乾瘦，她健康的體態真的很迷人！

《還魂2》高允貞又美又會演！勻稱身材零贅肉，3個瘦身法暴瘦8公斤、小腹&厚背肉瘦一圈

▲高允貞有迷人的健康體態。（圖／뮬라웨어，下同）

高允貞曾分享，比起運動，許多日常小習慣對保持身材來說更為重要，今天就一起看看她的日常身材管理技巧，快一起學起來吧！

《還魂2》高允貞又美又會演！勻稱身材零贅肉，3個瘦身法暴瘦8公斤、小腹&厚背肉瘦一圈

高允貞瘦身技巧：

隨時注意姿勢

本身就是平面模特兒的高允貞，經常為雜誌或是品牌拍攝畫報，也因為常常有上鏡的需求，她對自己的體態非常嚴格要求，會隨時透過鏡子觀察自己的體態變化，並且會有意識的在日常生活中養成把背挺直、縮小腹的習慣，長期下來不僅會形成肌肉記憶，也比較不會讓脂肪堆積在後背或小腹，也可以讓肩頸線條更好看。

少吃澱粉、多喝水

要維持身材，飲食管理絕對是關鍵！高允貞其實不會刻意節食，但是相對的，她在日常中就嚴格做到少吃澱粉及多喝水這兩點，澱粉（特別是精緻澱粉）不僅是造成發胖的原因，對皮膚也不好，而多喝水可以加強身體代謝，雖然很基本，但是能不能每天做到就是考驗了！

芭蕾、皮拉提斯瘦身

高允貞先前在拍攝Netflix韓劇《Sweet Home》時就分享過自己有練芭蕾的習慣，起初是因為劇中角色需求開始練、後來就持續下去了，並透過芭蕾從前一部劇的角色58公斤減到46公斤左右，其實很多芭蕾動作都可以大幅度伸展到肌肉，對於瘦身及雕塑身材曲線都有很高的效果，很多明星也都是透過芭蕾進行身材管理。

另外高允貞先前也在IG中分享皮拉提斯的愛好，也是一款對於伸展肌肉、雕塑身材曲線有很高效果的運動。

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 還魂2, 高允貞, 瘦身

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