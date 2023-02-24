全台最大HOLA Outlet來了！全年優惠3折起，還能挖寶驚喜絕版品

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

還在想228連假要去哪晃晃嗎？最近又有不少好去處登場，像是家居品牌HOLA於桃園打造全台最大家居Outlet門市，今（24）日正式開幕，不僅祭出全年優惠3折起，還有兒童專區和不少家飾絕版品；而無印良品的「空間改造企劃」全台首發，則是於台東打造「無印良品小屋」，邀請許多知名品牌進駐。不管是需要帶小孩放風的家庭，或是情侶、三五好友的悠閒旅行，都很適合加入出遊行程中。

▲全台最大HOLA Outlet座落於桃園，24日正式開幕。



HOLA鎖定桃園的交通便利及高年輕人口移居比例，考量到年輕族群在居家用品的選購上更重視價格且喜歡嘗鮮變化風格，在中壢家樂福開設全台最大Outlet門市。全店面積超過1,000坪，精選超過7,000件的居家用品，更針對年輕家庭及學生族群規劃了「品牌絕版品、兒童專區、聰明軟裝選品」等3大特色。

▲日本TOLI拼接地毯獨家5折優惠，優惠價NT$1,995起；義大利Bassetti床寢3折起，優惠價NT$1,836起。



首先HOLA Outlet裡不僅有眾多精選好物，還有販售包含防潑水、防塵螨、防滑背膠設計，適合毛小孩和兒童的日本TOLI拼接地墊，以及100%純棉面料、運用獨家歐洲印染技術與頂級環保英丹士林染料印成的義大利Bassetti床寢等限量絕版品，現場更獨家釋出少量展示品特賣，像是美國白宮電影院使用的La-Z-Boy，是平常較不易入手旗艦款家具，可遇不可求，喜歡的消費者可趁勢入手。

▲迪士尼及皮克斯系列商品、兒童防蟎寢具系列都優惠5折起。



兒童專區的超可愛迪士尼系列家具也是另一大看點！除了米奇、唐老鴨、小熊維尼、奇奇蒂蒂等經典角色外，更有皮克斯系列商品，從廚具、抱枕、寢具到家飾品全都有，完全滿足迪士尼粉絲的收藏心。另外還有日本大和防蟎抗菌處理的兒童寢具系列，可預防細菌、塵蟎及其他過敏原在床墊及棉被內滋生，設計也以恐龍、小羊、公主、汽車等可愛圖案為主，全部優惠5折起，讓年輕小家庭也能輕鬆打造兒童房。

▲地毯、抱枕等小型家飾3折起。



另外，針對年輕家庭預算不高但又想改變居家風格，則有抱枕、桌巾、地毯等容易搭配的小型居家織品可任意挑選，可依心情、季節或流行元素進行風格與空間的變化，超優惠價格讓小資族也能輕鬆變化不心痛。

▲MUJI RENOVATION打造「從小屋開始的生活創造」展。

除了HOLA Outlet，無印良品也在台東打造超特別的「無印良品小屋」！自2022年7月MUJI無印良品台東門市開幕後，便積極與台東縣府合作，具體實踐「對在地有所貢獻」。經過半年以上的溝通與設計，「MUJI RENOVATION空間改造企劃」全台首發的「無印良品小屋」，將座落於台東縣府鐵花新聚落旁的空間，成為台東縣獨一無二的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」。

▲「MUJI RENOVATION空間改造企劃」希望透過小屋的設計，創造更多人與人交流的機會。

這是「MUJI RENOVATION空間改造企劃」第一次在台灣製作木作小屋，主要以台灣柳杉及可回收的鋁材作為主要材料，與場域原有的自然景觀相互融合，並以「空的容器」為概念設計，去除多餘的裝飾同時具備可變性與泛用性，讓「無印良品小屋」的未來有各種使用的可能性。

而將於2/25～3/21首波登場的「閃閃PARK─台東快閃實驗場」，除了邀請來自全台各地的知名品牌，以快閃店的形式進駐小屋之外，也將一座小屋作為展覽空間，以「從小屋開始的生活創造」為名進行策展，邀請顧客共同思考理想生活的樣貌，從中體驗小屋設計的理念、過程及未來的可能性。

