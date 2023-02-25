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最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到

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▲▼ 最容易吃感情虧3星座！Top3讓人猜不到 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人在生活中多少都有吃虧的經驗，有些人是在工作、有些人是在生活上，也些人則是在感情上容易吃虧，一談起戀愛平常的精明就都消失。在微博擁有70多萬粉絲的星座專家「星座菌」就公開最容易吃「感情虧」的3大星座，不僅有平常看起來霸氣爽朗的獅子座，Top 3更是讓人想不到。

▲▼ 最容易吃感情虧3星座！Top3讓人猜不到 。（圖／翻攝IG）

Top 3：摩羯座

個性又嚴謹踏實的摩羯座，平時雖然很理性，可一旦愛上一個人，感性的那一面就會佔據在摩羯的主導地位。摩羯的愛會來的很緩慢，他們對一個人的依賴程度和愛的濃度，是隨著時間的推移慢慢堆積、越來越高，但因為他們投入的時間過程很長，常常是他們剛剛開始掏心掏肺、愛得無法自拔，對方卻可能已經膩了。

▲▼ 最容易吃感情虧3星座！Top3讓人猜不到 。（圖／翻攝IG）

Top 2：巨蟹座

平時待人溫暖親和的巨蟹座，其實有顆很敏感的心，對任何事的感受都很強，因此很容易被情緒牽著走，導致時常多愁善感，尤其是在感情上，很容易因為對方一個不好的細節和舉動就產生不安的情緒，開始胡思亂想，而當這種情緒得不到理解和安撫時，他們就會感到很委屈，開始自憐自艾，很多巨蟹就是因這種情緒在感情上吃虧。

▲▼ 最容易吃感情虧3星座！Top3讓人猜不到 。（圖／翻攝IG）

Top 1：獅子座

熱情開朗的獅子座，在感情上總是全心投入，永遠記不得教訓，別人只要對他們有一點好，他們就總會想著要回饋對方，只要看到別人付出一點誠意，他們就會掏心掏肺對待對方。尤其是愛上一個人，就算對方有個不愛自己的舉動，他們也會拼命為對方找藉口，只要對方解釋一下、看到對方的耐心，或是向自己打感情牌示弱，獅子就總會帶著委屈的淚水心軟原諒對方。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 感情虧, 獅子, 巨蟹, 摩羯

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