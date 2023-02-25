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IG火紅攝影師首來台展出！大師齊聚新光三越攝影展帶你進入超現實世界

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記者王則絲／台北報導

美國攝影師班傑明埃弗里特（Benjamin Everett）以超現實風格的絕美風景照，在IG狂吸47.8萬粉絲，曾獲得哈蘇大師獎（Hasselblad），為世上享負盛名的攝影比賽之一，這回他首度來台於「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」展出攝影作品，同場參展的還有台灣新銳攝影師林厚成，以及2022 SKM Photo首獎得主蔡昌吉，豐富的作品集絕對值得花一個下午細細欣賞。

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲超現實風格攝影師班傑明埃弗里特（Benjamin Everett）首度台辦展。（圖／新光三越提供）

「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」自2007年舉辦至今已邁入第十七屆，即日起於新光三越台北信義新天地A9 9F開展，分為可免費參觀的A區，展出本屆新光三越國際攝影大賽得獎作品，集結24位影像藝術家、215幅影像故事；以及購票入場的B區，展出「超現實-自我意識的浮現主義」主題攝影展，邀請知名攝影師班傑明埃弗里特、台灣新銳攝影師林厚成，以及2022 SKM Photo首獎得主蔡昌吉共同展演。

▲新光三越攝影展。（圖／記者王則絲攝）

▲班傑明埃弗里特《Saṅkhāra行蘊》攝影展。（圖／記者王則絲攝）

班傑明埃弗里特首度來台展出《Saṅkhāra行蘊》攝影展，以Peter Adams的名言：「對於偉大的攝影作品，重要的是情深，而不是景深。」帶領觀眾進入他的攝影世界，他與主張零後製的攝影派別不同，班傑明擅長運用數位和類比技術，將多樣的景點風貌與現成物混合，創造更具震撼與故事性的畫面，他說道：「身為一名旅行藝術家，我在全世界的風景中找靈感，我的創作結合攝影和繪圖，喜歡創造能呈現夢幻現實的場景。」

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲新光三越攝影展。（圖／記者王則絲攝）

▲新光三越攝影展。（圖／記者王則絲攝）

▲班傑明埃弗里特攝影展作品，超現實風格每一幅都隱藏著故事，待觀眾自行體會。（圖／新光三越提供、記者王則絲攝）

參展攝影師林厚成，為台灣台北人，曾獲得MIFA莫斯科國際攝影大賽藝術類首獎殊榮，此次以「川流時基」定調展覽主題，「試圖在一種『失語』的狀態中建構自己的語言，讓『不語』重塑其自身的答案，快門的留白使時間流動般的穿梭其中，成為其溝通的語言」，展出作品中，最大重點為發光立方體攝影系列，林厚成將巨大的發光立方體帶到各種場域進行長時間的曝光拍攝，一拍就是兩三個小時，才能捕捉到他最滿意的畫面。

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲攝影師林厚成「川流時基」攝影展，除展出過往獲獎作品之外，本次發光立方體為主題的系列照片為最大焦點。（圖／新光三越提供）

SKM PHOTO雙首獎得主蔡昌吉攝影展主題為《回望現場／足下的註腳》，以超現實核心出發呈現現實與夢幻、具象與抽象之間的奇特寫真，他的攝影作品取材較為獵奇，看似是日常的景象，卻是透過意有所指的畫面，以暗喻的方式、溫和地批判社會，建構出符號與攝影語彙之間的對話關係。

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲新光三越攝影展。（圖／記者王則絲攝）

▲攝影師蔡昌吉攝影展主題為《回望現場／足下的註腳》。（圖／新光三越提供、記者王則絲攝）

「2023新光三越國際攝影大賽得獎作品展」也很有看頭，共集結24位影像藝術家、215幅影像故事，本屆攝影者以五張系列作品創作說故事，參賽者們題材廣泛、內容豐富，攝影師林毓如以作品「擁抱死亡」奪下首獎，貳獎得主黃沛森作品主題為「國家公僕」，參獎得主許尊凱的攝影作品「像神像」，皆值得現場細細品味。

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲2023 SKM PHOTO 新光三越國際攝影系列活動首獎得主林毓如、貳獎得主黃沛森，以及參獎得主許尊凱。（圖／新光三越提供）

【展覽時間／地點】

02/24(五)–03/08(三)台北信義新天地A9 9F

03/11(六)–03/22(三)台中中港店10F

03/25(六)–04/06(四)台南新天地6F

A區免費參觀

B區購票入場：全票200元、優待票150元，另有貴賓卡、聯名卡，不同網路通路等限定優惠。

▲新光三越攝影展。（圖／品牌提供）

▲2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展。（圖／新光三越提供）

關鍵字：

新光三越, 攝影展, 2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展, 班傑明埃弗里特, Benjamin Everett, 林厚成, 蔡昌吉, 展覽

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