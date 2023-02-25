fb ig video ETtoday search mobile

想看這些展！王文洋千金設計的Grace Han包紅到國際　巧克力控有專屬派對

>

記者林明瑋 / 台北報導

輕輕鬆鬆地看場展覽，確實能獲得很多不一樣的東西，近日有不少各具特色的展覽，找個空閒的日子去看看，讓自己停頓、吸收，一定會充滿能量。

愛、雋永與傳承Grace Han X王陳靜文女士藝術聯展

英國凱特王妃曾多次拿著Grace Han的包包現身出席公開場合，讓品牌知名度和討論度都大增，Grace Han是由設計師王思涵於2011年創立，一步步走了12個年頭。王思涵其實來頭不小，出生台塑王家，爸爸是宏仁集團總裁王文洋，在Grace Han的品牌介紹中寫道「從創業父親那裡學到了紀律」。

▲展覽。（圖／公關照）

▲凱特王妃拿著Grace Han的Love Letter包，出席公開活動。（圖／公關照，以下同）

王思涵的藝術養分，來自已逝的母親王陳靜文，幼時她和媽媽一起畫畫，而今經營品牌有成。王陳靜文在英國取得室內設計文憑，又在英國、美國攻讀藝術學位，回台後任教於國立藝術專科學校（現在的國立臺灣藝術大學），即便後來進入南亞塑膠工作，仍不減對藝術的熱情，繼續練字、繪畫。

此次「愛、雋永與傳承Grace Han X王陳靜文女士藝術聯展」，滿載了王思涵對母親的愛與連結，有Grace Han品牌從草創到生根的喜悅，也有多幅王陳靜文的作品，展覽採預約制。

日期：2023／03／02－2023／03／05
時間：13:00－17:00
地點：北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）
為維護參觀品質，每日開放名額有限，即日起至2023/3/4止，每日10:00至18:00預約報名，預約專線：0931-053-010

▲展覽。（圖／公關照）

▲王陳靜文在畫室作畫的身影。

2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展系列活動

逛新光三越不只買東西，也可以看展。從2007年開始舉辦至今，已邁入第17屆的「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」以超現實為主題，透過攝影師的鏡頭，探究「超現實──自我意識的浮現主義」。

參展的3位名家分別為曾獲得哈蘇大師獎（Hasselblad）的超現實風景攝影師班傑明埃弗里特（Benjamin Everett），這是他的作品首度來台展出，還有獲選MIFA莫斯科國際攝影大賽的台灣新銳攝影師林厚成，以及2022 SKM PHOTO首獎得主蔡昌吉。此外，還有熱騰騰剛出爐的「2023新光三越國際攝影大賽」得獎作品，集結24名影像藝術家、共215幅影像，讓人看見其中的故事。

展覽將於北、中、南三地巡迴，名人導覽、評選幕後直擊、創作分享等等活動也很值得預約參加，透過解說，必定更能進入這些影像的世界。

日期：2023／02／24－2023／03／08
地點：台北信義新天地A9 9F

日期：2023／03／11－2023／03／22
地點：新光三越台中中港店10F

日期：2023／03／25－2023／04／06
地點：新光三越台南新天地6F C區

▲展覽。（圖／公關照）

▲攝影師班傑明埃弗里特的「行蘊」攝影展在新光三越舉行。

黑金派對

以巧克力為主題的「黑金派對」今年是第3屆了，結合巧克力市集、互動遊戲、職人講座等活動，讓巧克力愛好者享受如嘉年華般的歡樂派對。

這次共有超過50家頂級巧克力、獨立甜點店、冠軍咖啡、精緻酒飲齊聚，並有聯名商品，讓味蕾充滿驚喜。巧克力狂人們，千萬別錯過了！

日期：2023／03／10－2023／03／12
時間：11:00－19:30
地點：台北流行音樂中心文化館2F特展廳

▲展覽。（圖／公關照）

▲黑金派對集結眾多品牌的巧克力美食。

►星巴克顛覆性新口味「橄欖油咖啡」！喝下一勺油考驗接受度

 

關鍵字：

Grace Han, 王思涵, 凱特王妃, 新光三越國際攝影聯展, 黑金派對

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗 第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格 全台最大HOLA Outlet來了！全年優惠3折起，還能挖寶驚喜絕版品 快樂決定於心態！心態好的人常有的「6個習慣」，你做到幾個？ 41歲范冰冰旗袍裝洩凍齡狀態驚艷外媒！下秒破功：歲月留下痕跡了 韓星都在喝的「美白水」公開！YG彩妝師教簡單3招養出冷白皮 鬼才設計師把「貓掌」做成高跟鞋！　獵奇「三趾靴」意外受好評

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面