想看這些展！王文洋千金設計的Grace Han包紅到國際　巧克力控有專屬派對

記者林明瑋 / 台北報導

輕輕鬆鬆地看場展覽，確實能獲得很多不一樣的東西，近日有不少各具特色的展覽，找個空閒的日子去看看，讓自己停頓、吸收，一定會充滿能量。

愛、雋永與傳承Grace Han X王陳靜文女士藝術聯展

英國凱特王妃曾多次拿著Grace Han的包包現身出席公開場合，讓品牌知名度和討論度都大增，Grace Han是由設計師王思涵於2011年創立，一步步走了12個年頭。王思涵其實來頭不小，出生台塑王家，爸爸是宏仁集團總裁王文洋，在Grace Han的品牌介紹中寫道「從創業父親那裡學到了紀律」。

▲凱特王妃拿著Grace Han的Love Letter包，出席公開活動。（圖／公關照，以下同）

王思涵的藝術養分，來自已逝的母親王陳靜文，幼時她和媽媽一起畫畫，而今經營品牌有成。王陳靜文在英國取得室內設計文憑，又在英國、美國攻讀藝術學位，回台後任教於國立藝術專科學校（現在的國立臺灣藝術大學），即便後來進入南亞塑膠工作，仍不減對藝術的熱情，繼續練字、繪畫。

此次「愛、雋永與傳承Grace Han X王陳靜文女士藝術聯展」，滿載了王思涵對母親的愛與連結，有Grace Han品牌從草創到生根的喜悅，也有多幅王陳靜文的作品，展覽採預約制。

日期：2023／03／02－2023／03／05

時間：13:00－17:00

地點：北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）

為維護參觀品質，每日開放名額有限，即日起至2023/3/4止，每日10:00至18:00預約報名，預約專線：0931-053-010

▲王陳靜文在畫室作畫的身影。

2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展系列活動

逛新光三越不只買東西，也可以看展。從2007年開始舉辦至今，已邁入第17屆的「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」以超現實為主題，透過攝影師的鏡頭，探究「超現實──自我意識的浮現主義」。

參展的3位名家分別為曾獲得哈蘇大師獎（Hasselblad）的超現實風景攝影師班傑明埃弗里特（Benjamin Everett），這是他的作品首度來台展出，還有獲選MIFA莫斯科國際攝影大賽的台灣新銳攝影師林厚成，以及2022 SKM PHOTO首獎得主蔡昌吉。此外，還有熱騰騰剛出爐的「2023新光三越國際攝影大賽」得獎作品，集結24名影像藝術家、共215幅影像，讓人看見其中的故事。

展覽將於北、中、南三地巡迴，名人導覽、評選幕後直擊、創作分享等等活動也很值得預約參加，透過解說，必定更能進入這些影像的世界。

日期：2023／02／24－2023／03／08

地點：台北信義新天地A9 9F

日期：2023／03／11－2023／03／22

地點：新光三越台中中港店10F

日期：2023／03／25－2023／04／06

地點：新光三越台南新天地6F C區

▲攝影師班傑明埃弗里特的「行蘊」攝影展在新光三越舉行。

黑金派對



以巧克力為主題的「黑金派對」今年是第3屆了，結合巧克力市集、互動遊戲、職人講座等活動，讓巧克力愛好者享受如嘉年華般的歡樂派對。

這次共有超過50家頂級巧克力、獨立甜點店、冠軍咖啡、精緻酒飲齊聚，並有聯名商品，讓味蕾充滿驚喜。巧克力狂人們，千萬別錯過了！

日期：2023／03／10－2023／03／12

時間：11:00－19:30

地點：台北流行音樂中心文化館2F特展廳

▲黑金派對集結眾多品牌的巧克力美食。