蔡依林「腰線全都露」現身米蘭時裝周，颯氣性感堪稱女王等級

▲蔡依林一身颯氣出席2023寶格麗秋冬配件發表會。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

還記得蔡依林（Jolin）出發米蘭時裝周的浮誇機場穿搭嗎？24日她出席寶格麗最新配件發表會，以一身酷帥裝扮現身，俐落中性的黑色褲裝，但腰部的鏤空設計，讓她緊緻曲線全都露，搭配她帶點龐克的髮型，展現她百變天后的魅力。

蔡依林身為寶格麗大中華區品牌代言人，24日出席品牌最新配件發表會的造型自然備受期待，她選擇全身黑色造型，搭配微露腰設計，展現緊緻曲線，手上拿著品牌 Serpentine Pouch銀色鏡面小牛皮手拿包，搭配著貓女造型黑框太陽眼鏡，將臉型修飾得更為小巧立體。

▲BVLGARI Serpentine Pouch 銀色鏡面小牛皮手拿包，約102,900元。

▲BVLGARI SERPENTI 貓形醋酸纖維太陽眼鏡，23,100元。

有別於機場的浮誇，蔡依林米蘭時裝周的配件發表會，展現不同以往的酷帥，整體造型颯氣十足，還帶著高級感，為了搭配整理造型，蔡依林的髮型也罕見頭髮全都收乾淨，唯獨留著臉頰兩側小髮絲，看起來帥氣又俏麗，整個超減齡。

▲蔡依林偏好亮晶晶包款。

▲蔡依林手拿Serpenti Forever Bay黃色小牛皮肩背包，約79,400元。