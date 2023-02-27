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星．變美／伊能靜教你「4招」打造易瘦體質，喝1500ml水是基本

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▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜注重儀式感，喜歡把自己維持在最佳狀態。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

女生都希望可以再瘦一點，伊能靜在《小紅書》分享，她一直努力養成易瘦體質，所以一少吃，體重就會下降，以下幾個需要堅持的重點請筆記。

#控制糖分攝入

伊能靜分享，不是少吃就有用，而是少吃什麼，糖分是造成肥胖和膠原蛋白減少的原因，控糖不是讓你完全不吃糖，畢竟澱粉、飲料和醬汁中都有糖分，所以今天喝了高糖飲料，就放棄碳水，若今天吃了大量碳水，就別喝高糖飲料，這些知識是必須要有的。

▲▼伊能靜星變美。（圖／Unsplash）

#保持體溫

少運動的人很少出汗，虛寒的身體容易水腫，所以泡澡、泡腳都很有幫助，伊能靜分享她即便是夏天依然有泡澡的習慣，都是為了排汗。泡完澡後大量補充水分，做瑜珈放鬆姿勢，入睡前讓自己完全放鬆，體溫不要高高低低，少吃寒冷食物。

#大量喝水

很多人也為喝果汁、奶茶、喝堂都是水分，但其實並不是。每天1500ml的水，才是身體需要的，她打比方像是一杯全糖奶茶，已經不是水，而是糖水，這是不一樣的概念，水分能幫助身體代謝，維持身體代謝率，絕對是是打造易瘦體質的基本。

▲▼伊能靜星變美。（圖／Unsplash）

#每天動10分鐘

每天上健身房，真是太難了，若是家裡有孩子、加班，或是通車時間長，這些都很難讓人堅持下去，她分享想要快速瘦，以健身打拳，無氧搭配有氧真的瘦很快，每天10分鐘更有效，其實不用很劇烈的運動，拉伸、瑜珈、跳舞三首歌、散步，給自己不同變化，只要身體動起來，都能幫助線條柔和。

關鍵字：

伊能靜, 易瘦體質, 瘦身, 習慣

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