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麥當勞驚喜曝光NewJeans聯名！　「紫色兔兔」包裝將掀起熱潮？

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記者王則絲／台北報導

怪物女團NewJeans近日驚喜曝光將與韓國麥當勞（McDonald's）帶來聯名企劃，在網路上形成一陣轟動！ NewJeans與麥當勞聯名預計於3月2日正式開始，詳細餐點與包裝則有待官方陸續公布，不過有粉絲早已等不及，率先在網路分享了自己設計的McDonald's X NewJeans餐點包裝，以招牌的兔子圖案為主題，打造出藍紫色的可愛餐盒與飲料杯。

▲NewJeans 麥當勞 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國麥當勞宣布將與女團NewJeans推出聯名企劃。（圖／翻攝自IG）

NewJeans由Minji、Haerin、Hyein、越澳雙籍成員Hanni，以及一位韓澳混血成員Danielle所組成，自去年（2022年）出道以來，短時間內竄紅全球，超高人氣被各大精品品牌相中，在近期一個接一個的拿下品牌大使之職，成為新一代的帶貨王。

近日NewJeans更跟上了師兄團BTS（防彈少年團）的腳步，與麥當勞展開合作，從官方最新釋出的預告中可以看到NewJeans人氣歌曲《Attention》、以及化為兔子耳朵的麥當勞Logo動畫，被作為首波暗示，此時就有許多網友猜中了，而最新的預告影片裡，則能看到本次NewJeans與麥當勞聯名的視覺主題，以復古的16-bit尋找遊戲「Find Crispy」揭開合作序幕，當中的小兔子正是NewJeans的招牌角色；據悉，聯名餐點中可能將推出一款特殊脆皮雞肉套餐。


目前官方還未釋出聯名餐點與包裝的正式資訊，但有粉絲早已按耐不住期待的心情，率先自行替麥當勞設計了NewJeans聯名包裝，該網友以NewJeans專輯封面上招牌的兔子為主題，布上藍紫色的背景，並與麥當勞的Logo交錯排列，簡單的「紫色兔兔」設計卻是可愛爆棚，獲得其他網友的大力盛讚，表示想要擁有，但真正的聯名包裝會長什麼樣子，還有待官方公布了。

▲NewJeans 麥當勞 。（圖／翻攝自IG）

▲網友自製麥當勞 X NewJeans聯名包裝。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：

麥當勞, 韓國麥當勞, NewJeans, 聯名

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