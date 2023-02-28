說・流行／秀場堆了20萬盒保險套？　DIESEL大秀預告杜蕾斯聯名

記者王則絲／台北報導

今年米蘭時裝周才第一天就引爆話題，這要歸功於DIESEL在秀場把20萬盒的保險套堆成了一座山。由創意總監Glenn Martens打造的DIESEL 2023秋冬系列，強調自由、愉悅與實驗性，「我們喜歡玩樂，同時保持態度認真，互相尊重，安全為先。」用正向的態度探討本能慾望，同時倡導正確觀念，並透過大秀預示即將展開與杜蕾斯的合作。

DIESEL近年在Y/Project創意總監 Glenn Martens的掌舵下，搭上了Y2K風格回歸的潮流，憑藉明星、網紅全在背的「1DR」手袋、幾乎無法穿出門的「腰帶迷你裙」⋯⋯以及D字鏤空的緊身衣等熱門單品，讓品牌順勢攻佔Lyst排行榜單。

▲DIESEL 2023秋冬系列秀場堆放了保險套山。（圖／翻攝自IG）



從前幾季的發表就知道，Glenn Martens相當擅於製造話題，妥妥掌握流量密碼，DIESEL 2023秋冬系列他大膽且露骨的以「性」作為概念開端，包括秀前的邀請函便給足了暗示，到了秀場上驚現多達20萬盒的保險套山，以及令人害羞的走秀音樂，的確成功勾起廣大網民的興趣，在社群上開啟病毒式的傳播。

Glenn Martens這回的做法也許會得到不少爭議，但是他的重點其實並不是要鼓吹大家縱慾，而是想強調每個個體的自由，在愉悅、享受生活的同時，不要忘了互相尊重、以安全為先。此外他還預告，將在4月份起於全球DIESEL商店發放共30萬個免費的保險套。

▲DIESEL 2023秋冬系列。（圖／翻攝自IG）



DIESEL 2023秋冬系列同樣延續Y2K性感路線，並承襲品牌經典的牛仔設計，諸多的低腰丹寧褲、大外套、連衣裙⋯⋯皆有著強烈的破壞感，不過原先丹寧刷破該鏤空的部分，卻被透視的網紗蕾絲給拼接補上了，另外，大部分的造型也都呈現了做舊、撕裂、不收邊；一件上衣出現了杜蕾斯（Durex）的標誌，不過Durex的「D」被換成DIESEL的「D」字Logo，揭示了雙方的更多合作企劃。

▲DIESEL 2023秋冬系列曝光與杜蕾斯的聯名。（圖／翻攝自IG）