直播／Jisoo穿小短裙飛巴黎、Apo風衣上身帥炸　收假前一起看DIOR大秀

▲DIOR 2023秋冬大秀，在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2023秋冬巴黎時裝周開跑，DIOR將在台灣時間2月28日晚上10點登場，看完大秀準備收假，也算讓連假有個不錯的結尾。DIOR秀當然有星光，全球品牌大使Jisoo穿著小短裙從南韓飛巴黎，今年1月曾來台的泰國人氣男星Nattawin Wattanagitiphat（Apo，陳立波）也啟程前往看秀，一身風衣造型帥爆機場。

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri每一季都從不同的藝術、文化找到方向，闡述出女性的力量，她透露2023秋冬系列靈感來自3名女性，分別為法國傳奇歌后Edith Piaf、法國女星Juliette Gréco，以及英國作家Justine Picardie，她們的背景不盡相同，但同樣的有著獨立、自信、活出自我的人生。

▲Jisoo穿橫條紋針織背心與外套，從首爾仁川機場飛往巴黎準備參加DIOR秀。（圖／品牌提供，以下同）



▲Jisoo背的30 Montaigne Avenue包。

品牌的全球大使Jisoo從首爾仁川機場出發，穿著DIOR條紋針織背心與成套的開襟衫，搭配合身短裙，肩背30 Montaigne Avenue包，整體相當清新，令人更期待她的看秀造型。

今年1月曾為DIOR台北101旗艦店重新開幕來台的泰國男星Apo，走到哪都是人氣爆棚，他選淺卡其色風衣與同色系馬鞍包登機，再加上深色長褲與高筒帆布鞋，是舒適又自在的搭機裝扮，泰國代表不只有他，還有女神級的泰德混血明星Kimberley Anne Woltemas也受邀前往看秀。

▲泰國男星Apo穿著風衣、斜背馬鞍包搭機前往巴黎。





▲泰國混血女星Kimberley Anne Woltemas也是DIOR大秀嘉賓。

韓星在全球發威也橫掃時尚圈，時裝周各大秀場都有韓星蹤跡，PRADA的宋江與Somi（全昭彌）、FENDI是宋慧喬，全智賢則是在倫敦挺BURBERRY，TORY BURCH找了朴恩斌，MICHAEL KORS則有Twice成員多賢、奇恩世。

DIOR的2023秋冬女裝系列，將在台灣時間2月28日晚上10點發表，準時點開上方連結，就可以和Jisoo、Apo等明星們同步欣賞。