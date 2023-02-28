3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自starbuckstw IG、louisacoffeeofficial IG

連假4天結束，上班日不憂鬱！星巴克在3月1日開工日推出「買一送一」活動，從早上11點就開始，一直到晚上8點都有得喝；咖啡連鎖店路易莎也在同一天祭出任一餐食加任一飲品88折優惠，不管是自己吃或是跟朋友一起分享都能省荷包。

星巴克再度推出買一送一活動，讓3月1日開工也不憂鬱，從早上11點到晚上8點，只要購買一杯特大杯飲料，就可以免費再拿一杯，但是風味、冰熱必須一致，最多買二送二，不含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

另外也要注意的是，部份店家不提供買一送一服務，像是：高鐵站、航廈據點、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、台南新化、台南文創、崇德北興、嘉義新港、南投華陽、實踐門市等等店面以及車道服務、外送外賣，都並未提供此優惠。

同樣也是咖啡連鎖店的路易莎也同步祭出優惠活動，只要買任一餐食加上任一飲品，即可享88折優惠，時間從3月1日到3月3日連續3天，要特別注意的是飲品不含手沖及超越精品系列，餐食不包含蛋糕、軟歐貝果系列、麵飯食。