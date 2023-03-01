「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才

▲「不隨便曖昧」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

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亂曖昧、找備胎的行為讓人非常反感，還好有些人完全不玩這些招數，寧可一步一步慢慢追愛，也不會隨便故弄玄虛吊人胃口，以下就公開超有原則「不隨便曖昧」星座Top 3 ，簡直是世間罕見寶物！

Top 3 處女座

處女座完全不稀罕搞曖昧那招，因為喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，他們的世界往往有自己的遊戲規則，若是有人想要打破，就請離開。處女寧可直說，也不想要留想像空間給別人，所以看在外人眼中，處女常常被冠上絕情的名號，其實處女真的是值得託付的星座，他們不會讓人有了期待又落空，會給另一半十足的安全感，所以勇敢愛下去一定會得到回報。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座一旦認準了一個人，就會死心塌地的追愛下去，而曖昧看在巨蟹眼中是極度沒有安全感的事情，完全不會想要嘗試，巨蟹的想法其實很單純與直接，有些事情是在一起以後才能做的，可不是曖昧對象能夠實現，想跟巨蟹曖昧，只會自討沒趣，還是別想耍花招。

Top 1 水瓶座

水瓶座其實是隱藏很深的戀愛天才，若是有人想要搞曖昧但不負責任，水瓶會默默逃離，讓人想撩也撩不到，當你以為水瓶就是愛情木頭的時候，其實水瓶可以對在乎的人敞開心扉，翻臉跟翻書一樣快，所以說水瓶的愛情態度都是看人，寧願單身也不想浪費時間。