米蘭時裝周／柯佳嬿、施柏宇海外版《想見你》！被亞曼尼先生摸臉超幸運

▲柯佳嬿（左）、施柏宇日前受邀看Emporio Armani大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周剛落幕，柯佳嬿、施柏宇日前受邀看Emporio Armani大秀，索性上演起米蘭版《想見你》，秀後還受到品牌創意總監亞曼尼先生「摸臉問候」，兩人驚喜模樣藏不住。回歸大秀本身，Emporio Armani秋冬女裝圍繞伊麗莎白時代的戲劇風格，童趣詼諧的樣貌帶來濃濃復古風情。

▲Emporio Armani秋冬女裝小巧帽飾、絨布禮服很有戲劇風格。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿（左起）、施柏宇與設計師亞曼尼本人的可愛互動。（圖／品牌提供）

▲米蘭版《想見你》。（圖／品牌提供）

柯佳嬿、施柏宇受邀參與Emporio Armani大秀成為亮點，秀後不僅受到設計師Giorgio Armani本人的摸臉問候，兩人的米蘭街拍也陸續釋出，簡直是《想見你》海外續集。EMPORIO ARMANI 2023/24秋冬女裝系列，因受到伊麗莎白時代的戲劇風格影響，個性又詼諧的調性蔓延在此，運用小巧帽飾、不對稱鈕釦外套、羅緞飾帶晚禮服上衣致敬舞台服飾。而柔中帶剛的絨布格紋套裝，加入熱烈品紅色與金屬光澤，延續這一光澤感帶來一系列晚裝禮服。

▲GIORGIO ARMANI 2023秋冬女裝系列。（圖／品牌提供）

同樣是設計師亞曼尼操刀，主線GIORGIO ARMANI 2023秋冬女裝系列，來到米蘭Borgonuovo 21號的小劇院，秀場如同私人社交場所更加親密，這也就不意外，各種睡衣感絲質洋裝、裹身披肩、柔和褲裝接連出現，裝點上品牌一貫的濃厚色調，搭配上串珠流蘇貝雷帽，流光溢彩好像一場夢境。