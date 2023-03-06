卡地亞經典作銘記真摯情意　白色情人節獻禮甜蜜加倍

▲卡地亞Juste un Clou玫瑰金手環與Tank腕錶都是經典之作。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

從2月14日的西洋情人節，到3月14日的白色情人節，情人們沉浸在濃厚的節慶氣氛裡，若一同戴上象徵兩人緊密情感的永恆臻品，甜蜜指數更加倍。卡地亞（Cartier）經典腕錶與LOVE系列正是向另一半表達承諾的最佳獻禮，獨具風格的作品為兩人銘記真摯情意。





▲情人同戴卡地亞LOVE手環顯露真摯情感。

卡地亞經典腕錶如Santos、Tank、Panthère de Cartier、Ballon Bleu系列以及LOVE系列珠寶，均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持，以最純粹的形式呈現作品，將其化繁為簡，只保留一眼可辨的設計結構，每一款均為日常容易配搭的精品，作為白色情人節禮物，能讓真切愛意長相伴。





▲情人一同戴卡地亞LOVE手環與Santos de Cartier精鋼腕錶，展現卓越品味。





▲疊搭卡地亞LOVE手環與Panthère美洲豹腕錶時尚有型。

雋永的卡地亞Santos、Tank、Panthère de Cartier、Ballon Bleu等經典腕錶，不僅單戴出色，與1969年誕生LOVE手環疊搭，饒富摩登魅力，特別是螺絲圖案裝飾的LOVE手環須以專門的螺絲起子鎖緊，彷彿拴著彼此的心意，延伸到戒指更充滿「套牢」的美好寓意，在白色情人節時，獻上LOVE戒指專寵另一半或同戴對戒皆宜。





▲卡地亞LOVE手環是傳遞情意或寵愛自己的最佳選擇。





▲卡地亞LOVE白金戒指風格雋永。

不少女性會選在白色情人節這天，送禮給心儀男士傳達心意，卡地亞風格優雅的配件系列，無論是清新的Declaration淡香水、抑或美感與實用兼具的Losange卡片夾，都能送進品味卓越的男士心坎裡；而男士亦可犒賞自己的努力，選戴卡地亞Cartier經典錶款、LOVE手環或戒指，彰顯不凡氣質。





▲卡地亞獻給優雅男士的Declaration淡香水。





▲卡地亞Losange卡片夾實用與美學兼具。

白色情人節的浪漫的驚喜不僅於此，近期客製化珠寶蔚為風潮，卡地亞為顧客帶來更細緻的服務體驗，於官網推出SET FOR YOU鑽戒訂製服務，可模擬訂製頌揚永恆珍愛的專屬戒指。第一步先選擇鑲嵌方式、第二步選擇心儀鑽石、第三步個人化訂製、最後則可查看作品並預約，並可透過線上360度立體模擬作品鐫刻文字服務，製作出獨一無二的珍貴臻禮。卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務





▲卡地亞於官網提供Set For You鑽戒訂製服務，訂製專屬獨一無二的訂婚戒指。



▲卡地亞SET FOR YOU鑽戒訂製服務，還包括珠寶盒上的個人化鐫刻。

