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梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭

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▲▼梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西領取國際足球總會（FIFA）頒發的年度最佳男子球員大獎，亮出640萬元的PP名錶。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）去年率領國家隊勇奪卡達世界盃冠軍，相當風光，近日更獲選為國際足球總會（FIFA）年度最佳男子球員，他開心帶著老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）一同出席頒獎典禮，夫妻倆都精心打扮出席盛會，特別是梅西手捧獎盃時，露一手好品味，戴著要價約640萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Ref. 5270萬年曆計時碼錶鉑金款。

▲▼梅西 。（圖／翻攝IG）▲▼梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西戴的PP Ref. 5270萬年曆計時碼錶鉑金款，約6,400,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

梅西的PP名錶因為是亮眼的綠色漆面，讓人一眼瞧見，此款Ref.5270腕錶以鉑金打造，為品牌複雜功能錶款之一，具備清晰易辨的萬年曆功能，6時位置為指針式日期與月相，12時位置為星期與月的雙顯示窗，兩個小圓窗則分別顯示日夜或閏年，同時具計時碼錶功能，透明錶背可一窺H 29‑535 PS Q手動上鍊機芯之美。

▲▼梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與老婆老婆安托內雅一同出席盛會，安托內雅身穿Dolce & Gabbana禮服搭配Tiffany珠寶。（圖／leomessi IG）

身穿黑色正裝搭配PP複雜功能錶的梅西，行頭展現他百億身家實力，身旁的嬌妻安托內雅也精心打扮，穿著義大利設計師品牌Dolce & Gabbana黑色開岔禮服搭紅色玫瑰花造型包，並佩戴Tiffany & Co.閃閃發亮的鑽石耳環，成功吸睛。

關鍵字：

梅西, 安托內雅, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗, Tiffany

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