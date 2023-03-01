探訪杜拜的「科幻建築」！未來博物館寫滿「巨大書法」　走進去秒飛2071年

文、圖／Ean

上回造訪杜拜是2019年初，一別四年，疫後再訪、這座城市展現的強勁動能，讓我大感驚艷！除了本身的豐富資源與對城市擘畫的遠見，因疫情延後至2021年10月登場的「2020 杜拜世界博覽會」，就像個引擎，驅動杜拜在過去幾年加速發展，還有，前陣子隔壁鄰居卡達舉辦的世足賽，肯定也像催化劑帶動著杜拜的觀光條件再上層樓，天時地利人和，如是這般。

「經典中有新驚喜，新奇中又能感受文化底蘊」是再訪杜拜予我的深刻感受。前者，例如帆船飯店新推出的深入參觀行程，讓我終於能一窺堂奧，後者，則是刷新我刻板印象的兩大全新展館：「未來博物館」（Museum Of The Future）以及「杜拜世博城」（Expo City Dubai），巧妙的把杜拜地景與信仰價值轉化成設計符碼，鏤刻成了館內的移動光影，或者長成了大樹迎光發電以達永續，背後的巧思與高度執行力，教人鼓掌更是佩服！

▲當地植物結合永續理念，打造了很有特色的杜拜世博城展館。

▲杜拜世博城裡的展館，不少設計都融入了當地文化元素。

▲頂尖工藝結合故事加上先進科技，帶給參觀者新奇的看展體驗。

▲未來博物館開幕剛滿週年，是目前杜拜的打卡熱點。

杜拜新地標「未來博物館」美的不像地表建築

繼世界第一高樓哈里發塔後，杜拜再用建築讓全球眼睛一亮，那是籌備7年、斥資1億3600萬美元打造的未來博物館，在2022年2月22日正式開幕，過去一年成為杜拜必訪的最夯景點。博物館座落繁榮金融區，77公尺高的環狀鏤空建物，以一圈圓滿為原本剛硬的杜拜天際線增添魔幻感，光是衝著建築外觀而來，都值得！

▲外觀由1024塊的不鏽鋼與玻璃組成，得要非常精準，可說是高度的工藝結晶。

▲寫意的書法筆跡，白天透光、夜裏發光。

▲作為門票的手環，以建築外觀作為識別系統。

「人類壽命有限，但因創造力而生的產物將會流傳於世；未來，是屬於具有想像、設計與執行能力的人，那不是靠等待，必須自行創造，而創新，正是國家與人民進化背後的秘密。」

這座超級建築的內部結構沒用到一根樑柱，外觀則是用1024塊獨立的不銹鋼和玻璃板組成，在那上頭，鏤刻著白天會透光、夜晚發光的美麗圖紋，那是來自現任杜拜謝赫、同時也是阿聯總理穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆的書法線條，文字寓意與博物館主題亦有關聯，可說相當用心，當了解背後意義後，更加確信領導者的高度與氣度，深深攸關著國家發展。

▲從一樓大廳仰望的風景。

▲隨意一角都能遇見很美的光影。

博物館內容橫跨宇宙、生物工程及生態系統等主題，一開始先把參觀者帶至將近半世紀後的2071年，以太空人視角一探人們對未來的想像，從科技、能源等面向，一步步帶領人們去省思那些創新科技對人類生活的可能影響，反推回來，引導我們去思考，在眼下此刻能如何讓我們的生活變得更好。

▲以互動投影帶來高沉浸的生態體驗。

▲未來博物館我最喜歡的展區「圖書館」，展示著地球上生命的物種目錄。

▲不只美，還能透過互動裝置去了解每個標本的更多資訊。

展區從高處往下走，不只樓層，更是走入人的內在，藉由展覽與互動設計，帶領參觀者打開感官去感受觸覺、傾聽聲音、察覺氣息，猶如內觀。關於我們積極探索關於未來的答案，或許秘密，就藏在我們的內在。

▲毛毯上的逼真投影，創造了特別的觸覺體驗。

沒趕上杜拜世博沒關係，細品慢遊Expo City Dubai正時候

跟東京奧運一樣，原訂在2020年登場的杜拜世博會，因疫情延後至2021年10月開幕，一路進行到2022年的3月。這類型超大規模的展覽，最怕就是閉幕後隨著人去樓空也廢棄成蚊子館，那是對資源的一大浪費。好在，杜拜當局在籌備時就已同步規劃後續使用。在原址設立的「杜拜世博城」（Expo City Dubai）於2022年10月開幕，不僅保留「2020 杜拜世博會」八成的建築設施，並順勢改造成一個具備住宿、餐飲、娛樂、體育、商業、會議購物等多重屬性的智慧生活區。

▲規模很大的杜拜世博城，集結多種功能於一身。

▲陽光穿過隔板猶如葉隙篩落的影子，很有機的風景。

▲園區裡有不少用餐選擇，「Grand Beirut Restaurant」是其中一間提供黎巴嫩料理的精緻餐廳。

▲首次品嚐黎巴嫩料理，還蠻合口味，推薦。

▲口感很好的餐後甜點。

整個園區非常大，若想要深入的好好認識，建議可在園區裡的「Rove Expo 2020 Hotel」過一夜，不光是有更充裕的時間能好好逐館而覽，更重要是方能一次欣賞幾個設施的日夜不同風情，像是讓我繞著圓弧邊走邊拍的「阿爾瓦斯爾廣場」（Al Wasl Plaza），67.5公尺超挑高的穹頂，卻輕巧猶如一只編織帽，讓白天的光影挪移都成了無聲的如詩唱吟，華麗優雅！而這座穹頂，還是全球最大360度巨型投影幕，日落後從傍晚6點到凌晨1點，會上演震撼的光影秀，若有機會在此過夜就可看個過癮。

▲美麗如編織而成的穹頂。

▲使用Canon EOS R3自拍還能有耀眼星芒。

▲沒想到首次喝該品牌的咖啡，竟會是在杜拜世博城。

展館很多，不只內部展覽，光是欣賞建築外觀就好精彩！像是以永續為主題的「Terra」館，是由英國建築事務所Grimshaw操刀，以阿聯國樹「Ghaf」為靈感，在沙漠中打造一座能生產太陽能的生命之樹。此外「Alif」的流動性展館（The Mobility Pavilion），很具科技未來性的流線外觀，靈感則是來自鍍鉻擋泥板和飛機機翼。

▲Terra館的太陽能樹，還會依陽光射向隨之轉動。

▲很具金屬未來感的Alif館。

▲讓參觀遊客也能一秒變成太空人。

▲一下子，彷彿置身深海底。

整座杜拜世博城，讓我最喜歡的一處是名為超現實（Surreal）的人造奇景！邀請到設計哈里發塔噴泉的洛杉磯WET Design 和《冰與火之歌：權力遊戲 Game of Thrones》 的獲獎作曲家Ramin Djawadi跨界合作，以環繞式從18米高奔洩而下的水流，像瀑布也像是沙漠裡的流沙，搭配音樂共演、意象極美！每個看似恣意的奔放，都是機密計算後的結果，我很欣賞這種精準下的揮灑，震撼而細膩。

▲結合音樂與水，加上又是在杜拜，這一切實在太神奇。

▲很具藝術性的一場戶外演出，非常推薦。

這趟走訪下來，讓我發現杜拜的豪氣，並非那種用錢砸出來的土豪，而是用龐大資源吸引世界頂流設計在此競爭與展演的大器，再迷人不過。

▲杜拜世博城Alif館裡充滿詩意的一景。

▲在未來博物館「The Library」剛好看到兔子，用來祝福大家今年一起兔飛猛進！

/ Info. /

「未來博物館」（Museum Of The Future）

官網 ｜臉書

「杜拜世博城」（Expo City Dubai）

官網 ｜臉書