舒淇一身「女王紅裝」揭新身分！　接棒高圓圓成MK全球代言人

記者王則絲／台北報導

女星舒淇一月份時登上雜誌封面，當時挑戰一頭狼尾短髮搭配MICHAEL KORS禮服造型，獲得熱烈迴響，沒想到這正是揭曉她新身分的開端。MICHAEL KORS今宣布舒淇成為新任全球品牌代言人，並釋出一張新廣告大片，只見舒淇穿著一身鮮紅大衣化身颯氣女王，正式接棒上一任大使高圓圓，迎接新身份。

▲MICHAEL KORS宣布舒淇成為全球代言人。（圖／品牌提供）



今年46歲的舒淇轉眼已出道28年，現在的模樣與20多歲的她差異並不大，在她身上幾乎看不見歲月痕跡，只有知性與女人味與日俱增，甚至是年紀越長、越有少女感，獨特的氣質讓她在時尚圈平步青雲，繼與Lisa、安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（Zendaya）⋯⋯並列寶格麗（BVLGARI）全球品牌代言人後，現又新增了MICHAEL KORS全球品牌代言人的頭銜。

▲舒淇日前登上雜誌的時髦造型。（圖／ELLE提供）



舒淇先前已在雜誌畫報中演繹多套MICHAEL KORS成衣，這回以代言人的新身份出鏡春夏系列廣告形象，演繹美式摩登的都會女性風格，自信、優雅態度與品牌調性不謀而合，舒淇於大片中身穿2023春夏系列罌粟紅大衣，腰間金屬釦腰封作為點綴，並於長靴上露出一雙纖細大腿，宛如女王一般氣勢非凡，絕佳狀態讓粉絲們驚艷。