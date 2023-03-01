試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

北歐極簡的風格總是讓人感到舒服、療癒，不僅是設計質感受到歡迎，更關鍵的是連成分都講求精髓，不隨便添加對人體沒有益處的原料，運用高效配方以及植物成分，讓肌膚擁有平滑彈力，以下就盤點多款北歐風格的保養品，身為極簡粉絲絕對不能錯過。

＃L:A BRUKET 278 全能精萃調理液，30ml、售價2680元

深受瑞典海岸線以及森林的靈感啟發，L:A BRUKET歷時三年才找到對肌膚呵護最完美的天然成分，運用北歐卡特加特海峽生長的綠藻透過人工培養、不傷害環境的方式，不做動物實驗，萃取出高效成分，搭配綠藻、維他命C醣苷、玻尿酸協同作用，可以幫助肌膚迅速恢復彈力，給予最恰到好處的補水、鎖水，重現細緻光滑的年輕緊緻。

＃SKANDINAVISK 挪威森林手部與身體潤膚乳，450ml、售價1180元

在丹麥創立的香氛品牌SKANDINAVISK有個浪漫邂逅的愛情故事，英國年輕小伙Shaun Russell在一次旅行中，遇見了熱愛園藝、金髮碧眼的斯堪地那維亞女醫師，並與她共結連理，在當地生活長達20多年，後來同鄉好友Gerry將他們對於斯堪地那維亞半島的熱愛，運用香氛原汁原味呈現出當地生活情境以及山林景致，其中，挪威森林更是不能缺少的北歐元素，透過松針葉、冷杉毬果、樺樹汁、林地山谷百合調製出清冷卻又舒壓的香氣。

＃HETKINEN 雲杉蔓越莓好感油，100ml、售價1380元

芬蘭被封為是「世界最快樂的國家」，把專屬於北國的情景融合進保養油裡面，HETKINEN運用100%天然精油成分，加入採集的自然枝葉，從視覺、嗅覺到體感都給人一種神清氣爽的氛圍，蔓越莓籽油、西伯利亞冷杉、雲杉與天竺葵精油，帶有森林芬多精般的氣息，在塗抹於肌膚的保養程序中，讓心情平靜舒緩，降低躁動不安。