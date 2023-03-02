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天生演技派星座Top 3！第一名躲在面具下生活，內心戲多到不行

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▲▼星座 。（圖／翻攝自tvn IG）

▲天生演技派星座 。（示意圖／翻攝自tvn IG）

編輯／Ann

不少人都藏在面具下生活，才能真正保護自己，從星座角度來分析，誕生了演技派Top 3，他們簡直是最會隱藏真實情緒，再怎麼接近的人也猜不透！看看你上榜了嗎？

Top 3 雙子座

雙子座怎麼可能沒上榜？他們非常懂得在什麼場合扮演什麼角色，因此總能夠讓人際關係如魚得水，多虧了他們的高演技，雙子厲害的地方在於不光會演，還知道不要過分搶戲，既可以讓大家把目光聚焦在他們身上，又可以安全退場，這點應該沒人比得過雙子座了。

Top 2 摩羯座

摩羯座始終不願意把真感情流露出來，主要是希望保護自己，不被外人輕易猜透，因此很多時候大家根本不知道摩羯的真實想法，也因為他們總是為大局考量，不到最後基本上不會表態，等到突然變臉的時候，往往讓人措手不及，因此被冠上演技派的封號，所以最好平時就好好觀察摩羯座。

Top 1 雙魚座

雙魚座可以說是最佳演員，不僅內心戲多到不行，他們也在生活中為自己加戲，情緒多變到陰晴不定，不過正是這樣的特性，也讓雙魚非常容易識破他人，別想在他們面前賣弄演技，雙魚根本第一秒就看破了。另外，雙魚座喜歡躲在面具後生活，但是另一半最好要察覺他們面具下的眼神，不然雙魚可是會不開心的。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 摩羯座, 雙子座

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