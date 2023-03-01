千黛亞回歸紅毯狂換4套稱霸！連老氣玫瑰裙、螢光色禮服都完美駕馭

記者王則絲／台北報導

「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）日前接連出席美國全國有色人種協進會（NAACP）與美國演員工會獎（SAG），將近有半年時間、終於回歸紅毯，千黛亞可說是火力全開，一口氣帶來4套超狂的造型稱霸紅毯，連容易讓女星們翻車的粉色玫瑰元素禮服，和大膽的螢光色，她都完美駕馭。

▲千黛亞回歸紅毯火力全開。（圖／翻攝自IG）



千黛亞近年憑藉作品如電影《沙丘》、影集《高校十八禁》，實力備受肯定，聲勢水漲船高。擁有極品身材與亮麗外型的千黛亞，一出場總能稱霸各大時尚場合，而在她背後有一位強大的造型師Law Roach，這回繼去年艾美獎後踏上久違的紅毯，Law Roach再次為她準備了精彩戰袍。

▲千黛亞NAACP頒獎典禮造型。（圖／翻攝自IG、路透）



首先在NAACP頒獎典禮上，千黛亞身穿來自VERSACE 2002年春夏系列的古董高訂禮服，螢光綠色拼接黑色面料的深V裙裝，拿到20年後的今日來看依然相當前衛時髦，與千黛亞的俏皮性格很相襯；當晚頒獎時千黛亞換上另一套PRADA的古董款式，星形的胸衣性感卻不會給人露骨的感覺，在一眾女星之間特別搶眼。

▲千黛亞SAG紅毯造型。（圖／翻攝自IG）



SAG紅毯上千黛亞轉變風格，她穿著VALENTINO的訂製淡粉色玫瑰裙登場，這種樣式的裙裝容易讓女星們翻車，但她佐以寶格麗的大件珠寶點綴，穿出恰到好處的浪漫氛圍；典禮中她又換上Giorgio Armani 2023春夏高訂款禮服，胸下挖空設計與禮服的線條都讓她顯得更加纖細修長，又完美駕馭一套頗具挑戰性的造型。

▲千黛亞SAG頒獎典禮造型。（圖／翻攝自IG）