fb ig video ETtoday search mobile

千黛亞回歸紅毯狂換4套稱霸！連老氣玫瑰裙、螢光色禮服都完美駕馭

>

記者王則絲／台北報導

「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）日前接連出席美國全國有色人種協進會（NAACP）與美國演員工會獎（SAG），將近有半年時間、終於回歸紅毯，千黛亞可說是火力全開，一口氣帶來4套超狂的造型稱霸紅毯，連容易讓女星們翻車的粉色玫瑰元素禮服，和大膽的螢光色，她都完美駕馭。

▲Zendaya。（圖／翻攝自IG）

▲千黛亞回歸紅毯火力全開。（圖／翻攝自IG）

千黛亞近年憑藉作品如電影《沙丘》、影集《高校十八禁》，實力備受肯定，聲勢水漲船高。擁有極品身材與亮麗外型的千黛亞，一出場總能稱霸各大時尚場合，而在她背後有一位強大的造型師Law Roach，這回繼去年艾美獎後踏上久違的紅毯，Law Roach再次為她準備了精彩戰袍。

▲Zendaya。（圖／翻攝自IG）

▲Zendaya。（圖／路透）

▲千黛亞NAACP頒獎典禮造型。（圖／翻攝自IG、路透）

首先在NAACP頒獎典禮上，千黛亞身穿來自VERSACE 2002年春夏系列的古董高訂禮服，螢光綠色拼接黑色面料的深V裙裝，拿到20年後的今日來看依然相當前衛時髦，與千黛亞的俏皮性格很相襯；當晚頒獎時千黛亞換上另一套PRADA的古董款式，星形的胸衣性感卻不會給人露骨的感覺，在一眾女星之間特別搶眼。

▲Zendaya。（圖／翻攝自IG）

▲Zendaya。（圖／翻攝自IG）

▲千黛亞SAG紅毯造型。（圖／翻攝自IG）

SAG紅毯上千黛亞轉變風格，她穿著VALENTINO的訂製淡粉色玫瑰裙登場，這種樣式的裙裝容易讓女星們翻車，但她佐以寶格麗的大件珠寶點綴，穿出恰到好處的浪漫氛圍；典禮中她又換上Giorgio Armani 2023春夏高訂款禮服，胸下挖空設計與禮服的線條都讓她顯得更加纖細修長，又完美駕馭一套頗具挑戰性的造型。

▲Zendaya。（圖／翻攝自IG）

▲千黛亞SAG頒獎典禮造型。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Zendaya, 千黛亞, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才

「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才

3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折

3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人 高允貞又美又會演！跳芭蕾暴瘦8公斤　日常小習慣養出勻稱身材零贅肉 舒淇一身「女王紅裝」揭新身分！　接棒高圓圓成MK全球代言人 爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格 3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折 梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭 「天生臭臉星座」Top 3！　第一名個性慢半拍，常被誤會不開心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面