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米蘭時裝周／肖戰逛精品店癱瘓交通！BTS隊長助陣BV「新季爆款包」曝光

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▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲肖戰（左二）於2023秋冬米蘭時裝周期間訪問TOD’S專賣店 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周告一段落，TOD’S代言人肖戰不光現身品牌2023秋冬女裝大秀，還在時裝周期間光臨位於米蘭蒙特拿破崙大街的TOD’S旗艦店，引發粉絲包圍交通一度癱瘓。同樣有星光加持的Bottega Veneta，請到BTS隊長RM看秀，揭開這一季如遊行般的千姿百態，更多亮點單品一一曝光。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲BTS 隊長RM看 Bottega Veneta大秀。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲白色透膚連身裙搭配創新的針織造型皮鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲大陸超模劉雯演繹實穿的背心牛仔褲搭配 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲造型奇特的手提包、 Sardine 包款成為半透明的提把。（圖／品牌提供）

創意總監 MatthieuBlazy上任後， 為Bottega Veneta的秀藏入不少驚喜，著重於工藝本身，因此需要更仔細欣賞，本季他以一場遊行、街道上的千變萬化為開端。首套造型就像是從清晨醒來，白色透膚連身裙搭配創新的針織造型皮鞋，營造出鞋襪一體的錯覺。接著透過剪裁和工藝的變化，將本該屬於秋冬的編織玩轉，絨毛緹花與 Intreccio 以全新的樣貌呈現，幻化為羽毛及鱗片，運用在服裝及包款上。穆拉諾玻璃成為新的材質，運用在 Sardine 包款，成為半透明的提把。

▲▼肖戰、劉詩詩 。（圖／品牌提供）

▲▼肖戰、劉詩詩 。（圖／品牌提供）

▲肖戰、劉詩詩現身Tod’s2023秋冬女裝大秀 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Tod's創意總監Walter Chiapponi的大衣幻想 。（圖／品牌提供）

Tod's創意總監Walter Chiapponi同樣展開義式遐想，保留日常與實穿的廓形，各種大衣單品填滿衣櫥，以鈕扣裹上皮革的夾克衫呼應 Tod's經典豆豆元素；短而窄腰的飛行員夾克看似幹練，卻能夠搭配短裙呈現出腰線，伴隨一系列大地色調更為協調。重點的配件單品部分，本季鞋履透過手工處理的拋光皮革和細膩飾邊技藝，芭蕾舞鞋添上放大尺寸的豆豆元素簡直是下個爆款單品。T Timeless系列、Di Bag包款仍是主流，簡單的流線輪廓完全不過時。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲豆豆元素與芭蕾舞鞋輪廓結合 。（圖／品牌提供）
 

► 巴黎時裝周／Jisoo變身一道紫光看DIOR秀　同框莎莉賽隆「被保護」

關鍵字：

Bottega Veneta, Tod’s, 劉詩詩

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