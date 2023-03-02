韓系、日系適合哪一款？不同亞洲妝容自測　畫對修飾臉型還更美

文／美人圈

正確化妝可以幫助五官更加分、起到修飾臉型的效果，雖然說都是亞洲人，但是風格還是大不相同，韓系彩妝多給人一種潮流感，日系則相對溫柔清純，中式妝容明豔大氣、泰妝則有濃濃混血感，你知道自己的五官特質最適合哪一款妝容嗎？今天就一起看看不同風格的妝容自測＆亞洲妝容風格解析，快看看你有沒有畫對妝吧！

測試妝容風格步驟：

首先準備一張正面對鏡自拍，或是自己對著鏡子觀察，盡量保持正面且素顏的狀態，觀察一下自己的面部走向。

步驟1：判斷顴骨形狀

顴骨銳利突出：1

顴骨線條柔和：2

步驟2：判斷下顎角形狀

下顎角銳利突出：1

下顎角線條柔和：2

步驟3：判斷五官分布

五官較分散：1

五官較集中：2

步驟4：判斷中庭大小

中庭長度≧下庭長度：1

中庭長度<下庭長度：2

步驟5：判斷眼睛形狀

眼睛偏圓：1

眼睛偏長：2

▲IU、Lisa。（圖／IG@dlwlrma、@lalalalisa_m）

得出結果後照順序排列，就可以知道那一款亞洲妝容最適合你＆不同亞洲妝容特點！

不同亞洲妝容解析

韓系妝容

測試結果：21222、22121、22212、22222、22112、21122、22122、21212、12212、12122

韓系妝容重點：

韓系妝容的特點就是都帶點潮流感、且妝容都比較乾淨細節，底妝一定是偏水光肌，眼妝上則強調清冷並凸顯輪廓，可以簡單用深淺色的眼影暈染出漸層即可，眉型是偏柔和的原生感眉型，另外很重要的關鍵就在於腮紅，一般韓系妝容腮紅都不會太重，但是面積會比較大，一般會上到整個面中部位，可以縮短面中、打造一個清純感的減齡妝容。

▲韓系妝容。（圖／IG@romandyou，下同）

日系妝容

測試結果：21111、21221、22111、22121、22211、22221、21211、11222

日系妝容重點：

日系妝容最大的重點就是甜美清純，基本上不會在日系妝容中看到比較重的顏色，眼影、腮紅、唇彩等一定都是像裸色、粉色、珊瑚色這種輕輕柔柔的色調，底妝大多都是偏半霧光的質地，沒有像韓系那樣水光、多了一絲粉霧感，眉型則是偏自然感的絨霧眉，可以用眉粉稍微帶過，眼妝可以畫出稍微下垂的眼線，搭配臥蠶及睫毛打造無辜感，偏裸透的粉色唇彩強調原生般的好氣色。

中式妝容

測試結果：11121、11211、12121、12211、12222、11122、12112、12221、11211、11212

中式妝容重點：

相較於韓日妝容可能比較適合搭配棕色系的髮色，中式妝容特別適合搭配一頭黑髮，特點就是比較大氣且略帶復古感，底妝多半是高級的霧面質感，眉型也會比較強調弧度，可以很好的修飾面部輪廓，另外中式妝容中眼妝精緻卻不濃艷，大多以霧面的棕色系畫出輪廓感為主，而腮紅一般會省略或是最大限度弱化，取而代之的是飽和度較高的唇膏，像是紅色、紅棕色等都相當推薦。

泰式妝容

測試結果：12111、12121、12221、12211、11112、11111

泰式妝容重點：

泰式妝容其實是最適合亞洲臉的混血妝，妝容特點就在於強調濃顏感，底妝不僅偏霧，而且色調上比較自然、同時很注意修容細節，在面部輪廓除了做出明顯的修容外、突出部位也會有很細緻地打亮，起到縮窄面寬的效果，濃密的野生眉畫出清晰的弧形、搭配深邃感的眼妝更凸顯混血感，因為重點落在眉眼妝容，所以唇彩大多都以低飽和的裸色調或粉裸色調為主，凸顯有魅力的輪廓感。

▲泰式妝容。（圖／IG@hongsuzu、@romandyou）

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