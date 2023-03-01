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范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人

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▲▼范冰冰,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰（左）與孫芸芸同框，出席YUN YUN SUN與LUISAVIAROMA於巴黎舉辦的聯名上市晚宴。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸自創飾品品牌YUN YUN SUN，近日與精品電商LUISAVIAROMA合作推出聯名系列首飾，昨晚於巴黎正式發表，吸引「范爺」范冰冰現身捧場，她穿粉紅大蝴蝶結造型禮服，與主人孫芸芸同框拍照，網友直言「范爺」根本是「合照殺手」，因為孫芸芸在她身旁立刻變成普通人。

▲▼范冰冰,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸上陣示範自創品牌YUN YUN SUN與LUISAVIAROMA聯名首飾。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸向來以美貌與絕佳時尚品味著稱，她為宣傳YUN YUN SUN x LUISAVIAROMA聯名系列首飾，親自上陣示範，無論是紫色露背禮服或透視服裝造型都無比性感，昨晚主持上市晚宴，則穿上銀色禮服接待賓客，未料風頭全被范冰冰壓下去。

▲▼范冰冰,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿高級訂製服品牌Giambattista Valli大蝴蝶結禮服搭配Jimmy Choo貓咪包。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

▲▼范冰冰,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰大露白皙美背吸睛。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰身穿高級訂製服品牌Giambattista Valli粉紅禮服出席，不僅前面的大蝴蝶結有看頭，轉過身更大露白皙美背吸睛，再拎著JIMMY CHOO X《美少女戰士》聯名系列黑貓咪珍珠包顯得俏皮，她在2018年捲入逃稅風波被大陸列為「劣跡藝人」而沉潛許久，但巨星氣場仍不減，她與孫芸芸一同合影，被網友評為「孫芸芸單獨看還好，一起合照對比顯得普通」、「孫在合照裡完全變舞會裡的其中一名很樸素的人」。

關鍵字：

范冰冰, 孫芸芸, YUN YUN SUN

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