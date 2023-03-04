「面膜10大誤區」別犯　泡澡同時敷臉超NG、取下方向有玄機

文／美人圈

面膜敷對保養效果倍增，但是敷錯方式可能爛臉！以下為大家帶來10個常見的敷面膜誤區＆解析，泡澡時候別敷面膜、撕面膜方向有小訣竅，還有關鍵的敷完面膜到底要不要洗臉？一起往下看吧！

10個常見的敷面膜誤區

1：敷面膜前去角質

醫生是不建議敷面膜前去角質唷！因為過度去角質會讓肌膚的天然屏障快速消失，再加上現代人多數是敏弱膚況，若恰好面膜中含有刺激性成分，很可能反而會造成肌膚不穩定。除非能慎選單純保濕功能的面膜，否則最好不要將兩個保養步驟放在同一天。

2：拿掉面膜的方向有玄機

取下面膜的方向，也是有小玄機！由上往下、左右邊拿掉，都有可能會拉扯到肌膚。保養達人最推薦「由下往上」慢慢揭開面膜，原因在於毛孔開口是向下的，透過這樣的方式取下面膜，較不容易堵塞毛孔。

▲拿下面膜的方向有玄機。（圖／IG@ahc.official）



3：使用拔粉刺面膜

夏天針對黑白粉刺林，許多人會選擇泥狀面膜或撕除式粉刺面膜來救援肌膚。但我們要留意的是，撕除式粉刺面膜確實有快狠準的效果，看見一個個毛孔洞也很療癒，但撕除的動作是容易對毛孔造成刺激與損傷的。所以使用頻率一定不能高，後續也絕對要加強收斂保養，以避免產生毛孔粗大的困擾。

▲泥狀面膜。（圖／IG@kiehlskorea）

4：功效面膜天天敷

其實不單是功效面膜，即便是常態的保濕面膜也不適合天天使用，原因在於天天敷面膜，讓角質層頻繁泡水，雖然每次敷完的臉蛋都柔嫩有光澤，事實上很可能正在破壞皮膚正常功能，反而讓原先健康的油水狀態失衡。而功效面膜，特別是美白面膜，許多皮膚科醫生都不建議太頻繁使用！因為美白面膜中大多含有果酸、杏仁酸、熊果素、乳酸等成分，這些成分有助去除角質，但使用過量可能對皮膚產生刺激，甚至敏感。

敷面膜的最佳頻率

油肌／混合肌／乾肌：每周使用2-3次面膜。

敏弱肌／酒糟肌：一周一次，甚至建議不使用面膜。

▲各種肌膚的敷面膜最佳頻率。（圖／IG@skin.elixir）

5：洗澡時敷面膜

不不不，千萬不要！雖然這聽起來很療癒又充滿儀式感，但其實泡澡同時敷臉，不僅無法讓面膜發揮最大效果（水蒸氣會讓面膜紙不夠服貼），還可能導致肌膚問題。那什麼時候最適合敷面膜呢？可以掌握洗澡後的「護膚黃金3分鐘」，這時毛孔還處於微張狀態，血液循環也好，可以將面膜、各式護膚品的功效發揮最大值，最有效果的吸收保養品裡的精華。

▲泡澡同時敷臉超NG。（圖／IG@drjart_kr，下同）



6：面膜剩下的精華都抹臉上

在我們敷完面膜的當下，常常就已經覺得皮膚黏黏的、有一層薄薄的膜，對吧？其實這已經表示我們肌膚無法再吸收更多面膜的精華了！若我們持續把剩餘的精華液往臉上抹，反而容易讓皮膚營養過剩，變成肌膚負擔，甚至是堵塞皮膚毛孔。

面膜剩下的精華液怎麼用？

我們可以將剩下的精華液，搭配化妝棉濕敷在脖子、耳朵之後，或是直接針對腳跟、手肘等容易乾燥的地方做塗抹，來強化肌膚其他部位的保濕力與水潤感。

7：面膜敷越久越好

小編也曾天真的想說，敷面膜時間越長效果越好，特別是價格偏貴（可以回本）或是精華液含量比較多的面膜，都會敷到半小時、甚至睡過夜。但這是大大NG的做法！因為在敷面膜的過程中，會讓皮膚短時間內形成一個溫度與濕度都很高的封閉環境，雖說是藉由毛孔擴張來吸收精華液成分，可一旦敷臉時間太久或頻率太高，反而有可能破壞到皮膚角質層，讓原本不易吸收的刺激性成分，如防腐劑、殺菌劑等跑到皮膚中，進而引起肌膚敏感、過敏等反應。

8：面膜≠全部保養品

面膜保養的效果通常僅達到表皮層，是無法達到深層修護效果，所以千萬別覺得敷片面膜，就已經取代了後續全部保養的步驟，我們還是要搭配日常基礎保養，才能養出穩定又健康的皮膚狀況。

9：敷完面膜不洗臉

皮膚科醫生的建議是「敷完面膜要洗臉」，原因在於面膜成分中會有些許防腐劑和添加物，來保持它不會發霉變質；另一方面，當我們在敷完面膜後，常常也會感覺臉上殘留許多精華在皮膚表面，很黏稠、不舒服，所以在考量面膜的成分與舒適度後，一般都會建議敷完要以清水洗過臉，再進行保養品護膚。

▲敷完面膜該不該洗臉？皮膚科醫師給建議。（圖／IG@ahc.global）

10：四季敷同一款面膜

其實針對肌膚狀況、當下的環境溫度濕度，選擇合適的面膜才是保養正解！好比說換季敏感的話，會建議選擇修復型的面膜；脫皮缺水，就需要高保濕補水面膜拯救；出油爆痘，可以使用鎮定型的面膜來救援。使用之前一定要先評估自己的肌膚狀況，再選擇適合面膜才會事半功倍！

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