《大長今》20年了！52歲李英愛零贅肉美背大秀「防腐級美貌」

記者李薇／台北報導 圖／IG

南韓藝人李英愛被譽為是「氧氣美女」，清新淡雅的雪白肌膚跟妝容，不需要過多花俏的裝飾，就宛如仙女下凡，最近她拍攝全新保養廣告，只見她身穿一件百褶紗質禮服，透出肌膚真實的顏色，露出性感鎖骨與美背，零贅肉直角肩讓人不禁大呼：「太誇張」。

李英愛因戲劇《大長今》紅遍全亞洲，自從此劇播出至今已經將近20年，她也邁入52歲的熟齡，但肌膚狀態卻絲毫沒有太多改變，從影片中可以看到，她的膚況細緻如昔，法令紋、魚尾紋幾乎沒有，更厲害的是連體態都不見中年發福的狀況，沒有絲毫贅肉的白皙美背，連天鵝頸都美得讓人窒息，真的是「防腐級美貌」！

這次跟李英愛合拍影片的單品，出自南韓保養品牌后的天率丹完美奇蹟皇后精華凝露，雖然名氣不如重生秘帖響亮，但也是品牌旗下很厲害的單品，主打身心靈全方位養護，透過龍涎香的氣味搭配絲緞般的質地，還有細微分子的鐵皮石斛萃取，能帶給肌膚由內而外散發健康光采。

最近為保養品代言的不只有李英愛，由模特兒成功轉戰戲劇圈的李聖經也入主資生堂，為「小紅瓶」紅妍超導循環肌活露站台，溫柔有神的妝容沒有過多彩妝修飾，呈現出肌膚自然光透的效果，一抹性感紅唇展現出紅潤感膚況，美得讓人出神。

李聖經也分享自己的保養方式，當肌膚感到疲憊的時候，會把小紅瓶當作急救單品，一層、兩層慢慢疊加塗抹，可以感受到乾燥暗沉的肌膚問題獲得改善，迅速擁有活力，難怪每次拍攝大片狀態都可以如此出色，原來是有法寶加持。