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跟著嬌小女星化身長腿精　5個「視覺身高170cm」穿搭公式快筆記

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文／美人圈

大部分的亞洲女孩平均身高介於155 - 160cm之間，穿搭時的「比例拿捏」更顯重要！究竟娛樂圈裡不到160cm的嬌小女星，都是怎麼穿出完美比例？今天小編盤點5個「小隻女顯高穿搭公式」，只要掌握正確穿搭技巧，小個子女孩也能擁有視覺170cm的高挑身材。

小隻女顯高穿搭技巧

1：A字短褲＋長靴

韓國的女生無論高矮都喜歡穿長靴，看起來不僅時尚還顯高。搭配長靴時，下半身單品長度越短，視覺上比例越好，首推「A字裙、A字短褲」，不會給人一種太強烈的風格，也能修飾大屁股和假胯寬。像是少女時代的Sunny、Red Velvet Irene、磪有情，搭上長靴無論是坐著拍、還是站著拍，比例都看起來超級好。

「小隻女顯高穿搭技巧」1：短版的下身＋長靴

▲（左起）少女時的Sunny、Red Velvet Irene、磪有情。（圖／IG@515sunnyday、@renebaebae、@dbeoddl__）

2：短版上衣＋高腰牛仔褲

「上短下長」是最顯高的穿搭技巧，而且一年四季都可以把這套公式應用出來！夏天時可以搭配短版的上身，冬天時可以搭配短版的毛衣。牛仔褲就不用說了，是萬年不敗的的流行經典！推薦一定要搭配高腰牛仔褲，更能拉長腿的比例。像是Oh My Girl成員YooA就經常運用這套搭配技巧，讓不到160cm的她看起來比例更修長。

「小隻女顯高穿搭技巧」1：短版的下身＋長靴

▲「上短下長」是最顯高的穿搭技巧，一年四季都適用。（圖／IG @yoo__sha、微博@趙露思）

3：高腰西裝寬褲

出席較正式的場合時，「高腰西裝寬褲」就是百搭的無敵修飾單品！注意在選擇西裝褲時，一定要選擇能遮住肚臍的高腰款式，把衣服紮進去、搭配短版上衣，將腰線往上提，視覺效果超級顯高，普通小個子的女生上身也可以秒變長腿精！

「小隻女顯高穿搭技巧」1：短版的下身＋長靴

▲高腰西裝寬褲無敵百搭又修飾。（圖／IG@yerimiese、@yoo__sha、微博＠趙露思）

4：不過膝的裙子

許多小個子的女生都喜歡穿洋裝，但選擇洋裝時，切記要避開又長又浮誇的造型。嬌小的女生，裙長適合落在膝蓋以上，若有腰線跟緊身的款式更能修飾比例。白色洋裝在春夏絕對是清爽亮眼首選，若怕洋裝會顯得太寬鬆不好看，可以挑選微收腰或是自己繫條腰帶，纖細感就出來囉！

「小隻女顯高穿搭技巧」1：短版的下身＋長靴

▲嬌小的女生，裙長適合落在膝蓋以上。（圖／IG@yerimiese、 @yoo__sha、微博＠鞠婧禕）

5：高腰A字裙＋短上衣

近年來特別流行五分褲，但小編認為五分褲對小個子女生來說真的超不友善！建議學鞠婧禕、趙露思選擇「A字外擴裙」、「魚尾裙」，修飾胯寬的同時，也能將視覺上的骨盆位置往上提，搭配短版上半身，整個人看起來也更纖細了！

「小隻女顯高穿搭技巧」1：短版的下身＋長靴

▲高腰A字裙加短版上衣更顯瘦。（圖／IG@yoo__sha、微博＠鞠婧禕、＠趙露思）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 視覺身高, 顯高穿搭

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