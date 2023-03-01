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鄭恩彩禮服辣露北半球超時髦！裝不出來的高級感讓網友讚爆了

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記者李薇／台北報導

南韓女演員鄭恩彩因演出《The King：永遠的君主》聲名大噪，後來與秀智一同演出《安娜》，以有錢女千金的形象深植人心，雖然代表作品不多，但部部可謂是經典；最近更是參與時尚畫報拍攝，只見她換上多套時髦單品，精緻立體的五官也襯托出好氣質，讓人眼睛為之一亮。

精品套裝優雅奢華、設計充滿巧思，不是每個人都能完美契合品牌形象，有些人穿起來總無法駕馭那股精緻與大氣，但鄭恩彩不同，這次拍攝畫報一連演繹多款時尚單品，其中一件平口連身褲，在胸前製作出T字型設計，搭配愛心領上身，巧妙露出性感態度，微性感但不至於裸露，拉高的腰線比例展現出纖長雙腿，相當好看。

另一套華麗單品以黑白畫面呈現，黑色亮片繡滿整件襯衫以及長褲，隱約可以發現滿滿的雙C LOGO在不同光線折射下熠熠發光，扣子也是別緻的黑金色香奈兒品牌識別，展現出奢華卻又不落俗套的風格。

這次香奈兒難得不是BLACKPINK成員Jennie展演，讓許多網友眼睛為之一亮，不少人都認為氣質真的不是一般人可以模仿得來的，還有人覺得她已經超越品牌的高級感，自帶「大小姐氣場」，直呼：「好美！狠狠Get到了」、「媽呀！美死了」、「果然是真安娜」。

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關鍵字：

鄭恩彩, The King：永遠的君主, 安娜, BLACKPINK, Jennie, CHANEL, 香奈兒, 時尚

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