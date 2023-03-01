凱特王妃拎Grace Han「父親開心到睡不著」！王文洋千金親揭創作故事

記者鮑璿安／台北報導

台灣出生的英國設計師Grace Han於2012年創立同名品牌，東方靈魂結合西方簡約廓形，包款更受到英國凱特王妃青睞多次上身，品牌如今回到台灣舉辦「GRACE HAN X王陳靜文女士藝術聯展」，也接受《ET FASHION》專訪聊聊她的設計歷程、家人帶給她的動力。

▲台塑集團創辦人王永慶孫女Grace Han 。（圖／品牌提供）

台塑集團創辦人王永慶孫女Grace Han ，受到父母親影響，從小沐浴在美學氛圍下，才讓經濟系畢業的她始終懷抱創作夢。這次首度在台灣公開的品牌展覽，除了致敬母親王陳靜文對她的藝術啟發，也完整曝光Grace Han的創作歷程，民眾可近距離欣賞包款靈魂元素金屬配件、標誌性百褶皮革、拆解後的組件等，以及Ballet Lesson、Love Letter及Butterfly三個經典系列的創作完品。而2022年巔峰之作喜馬拉雅 Love Letter大手提包，則代表取材的稀有性，品牌精湛的皮革斜削工藝。

▲「愛、雋永與傳承 Grace Han X王陳靜文女士藝術聯展」，3月2日至3月5日採預約報名 。（圖／品牌提供）

Q：眾多設計中，Grace Han本人最喜歡的包款是？

Grace Han：放在第一區域的一款百褶包，是使用烏乾紗製作的，這是我第一個創作款式，百褶皮革跟母親的畫作有相同元素。我在經歷倫敦實習後，剛好有機會回台灣接觸到設計，親自打版、裁剪皮革誕生了這顆包款，對我而言意義深刻，回頭再看這一切，我非常幸運有這樣的環境，能夠完成我的夢想。

▲英國凱特王妃幾度以Grace Han Love Letter手提包出席公開活動 。（圖／品牌提供）

Q：母親、家人曾經給予妳什麼樣的啟發和鼓勵？

Grace Han：還沒出生的時候，在母親肚子裡我就在感受藝術，小時候我也與母親一起在畫室裡面創作，因此擁有更多美感，我將那份感動和喜悅化作一生的收藏。23歲時我開始真正創作，大家都知道父親很疼我，也很支持我的事業，但是他會希望我不要那麼辛苦，還叫我可以每天喝喝下午茶，悠閒一點打發時間。

我自己非常熱衷創作，2019年疫情剛開始時也差點放棄，就在那時凱特王妃拎上了我的Love Letter手提包，父親聽到這個消息後開心到睡不著，當時我也喜極而泣，感到很幸運，創作有被大家認可。

▲Grace Han 喜馬拉雅 Love Letter 大手提包 。（圖／品牌提供）

Q：有機會來台灣展店？

Grace Han：我也希望有機會來台灣開店，有展示空間讓大家可以近距離欣賞包款，目前仍在尋找合適的場地，還是會先以國外為主。