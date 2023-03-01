fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃拎Grace Han「父親開心到睡不著」！王文洋千金親揭創作故事

>

記者鮑璿安／台北報導

台灣出生的英國設計師Grace Han於2012年創立同名品牌，東方靈魂結合西方簡約廓形，包款更受到英國凱特王妃青睞多次上身，品牌如今回到台灣舉辦「GRACE HAN X王陳靜文女士藝術聯展」，也接受《ET FASHION》專訪聊聊她的設計歷程、家人帶給她的動力。

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲台塑集團創辦人王永慶孫女Grace Han 。（圖／品牌提供）

台塑集團創辦人王永慶孫女Grace Han ，受到父母親影響，從小沐浴在美學氛圍下，才讓經濟系畢業的她始終懷抱創作夢。這次首度在台灣公開的品牌展覽，除了致敬母親王陳靜文對她的藝術啟發，也完整曝光Grace Han的創作歷程，民眾可近距離欣賞包款靈魂元素金屬配件、標誌性百褶皮革、拆解後的組件等，以及Ballet Lesson、Love Letter及Butterfly三個經典系列的創作完品。而2022年巔峰之作喜馬拉雅 Love Letter大手提包，則代表取材的稀有性，品牌精湛的皮革斜削工藝。

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲「愛、雋永與傳承 Grace Han X王陳靜文女士藝術聯展」，3月2日至3月5日採預約報名 。（圖／品牌提供）

Q：眾多設計中，Grace Han本人最喜歡的包款是？

Grace Han：放在第一區域的一款百褶包，是使用烏乾紗製作的，這是我第一個創作款式，百褶皮革跟母親的畫作有相同元素。我在經歷倫敦實習後，剛好有機會回台灣接觸到設計，親自打版、裁剪皮革誕生了這顆包款，對我而言意義深刻，回頭再看這一切，我非常幸運有這樣的環境，能夠完成我的夢想。

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲英國凱特王妃幾度以Grace Han Love Letter手提包出席公開活動 。（圖／品牌提供）

Q：母親、家人曾經給予妳什麼樣的啟發和鼓勵？

Grace Han：還沒出生的時候，在母親肚子裡我就在感受藝術，小時候我也與母親一起在畫室裡面創作，因此擁有更多美感，我將那份感動和喜悅化作一生的收藏。23歲時我開始真正創作，大家都知道父親很疼我，也很支持我的事業，但是他會希望我不要那麼辛苦，還叫我可以每天喝喝下午茶，悠閒一點打發時間。

我自己非常熱衷創作，2019年疫情剛開始時也差點放棄，就在那時凱特王妃拎上了我的Love Letter手提包，父親聽到這個消息後開心到睡不著，當時我也喜極而泣，感到很幸運，創作有被大家認可。

▲▼Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲Grace Han 喜馬拉雅 Love Letter 大手提包 。（圖／品牌提供）

Q：有機會來台灣展店？

Grace Han：我也希望有機會來台灣開店，有展示空間讓大家可以近距離欣賞包款，目前仍在尋找合適的場地，還是會先以國外為主。

關鍵字：

Grace Han, 凱特王妃, 王陳靜文

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才

「不隨便曖昧」寶藏星座Top 3 ！　第一名超有原則是隱藏戀愛天才

3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折

3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

范冰冰巴黎同框孫芸芸大勝　「台灣第一名媛」慘變路人 高允貞又美又會演！跳芭蕾暴瘦8公斤　日常小習慣養出勻稱身材零贅肉 舒淇一身「女王紅裝」揭新身分！　接棒高圓圓成MK全球代言人 爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格 3／1開工日不憂鬱！星巴克咖啡買一送一、路易莎一飲一餐88折 梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭 「天生臭臉星座」Top 3！　第一名個性慢半拍，常被誤會不開心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面