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秀智、Jisoo都在剪「公主切」髮型　修飾圓臉還能有精緻感

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記者李薇／台北報導　圖／skuukzky IG、lalalalisa_m IG、sooyaaa__ IG、hyunah_aa IG

2023年春夏的大勢髮型，絕非公主切莫屬！而且不像是過往的髮型風格，一次就剪下大片甚至到一半左右的髮量，反而是小部分1到2公分的寬度，可以到下巴左右長度最剛好，以下就盤點那些都有嘗試過公主切髮型的女星，快來立刻剪起來。

＃秀智

▲Jisoo,秀智,公主切,LISA,泫雅,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG）

「國民初戀」秀智從出道以來幾乎都是留長髮，可以說是喜愛浪漫風格女孩的最佳範本，最近她換上新髮型，把中分長髮剪出瀏海，更把兩邊髮絲削出俐落的公主切，而非以往順著瀏海下來的弧度貼合臉型，方正的線條看起來更顯幹練。

＃LISA

▲Jisoo,秀智,公主切,LISA,泫雅,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG）

經常換上各種時髦造型的LISA這次去看秀時，就以一頭帶有些微捲度的公主切中長髮亮相，不像是一般具有直角感的設計，透過些微燙捲展現出髮絲的流動感，搭配底下毛茸茸穿搭，更顯得灑脫隨性。

＃Jisoo

▲Jisoo,秀智,公主切,LISA,泫雅,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG）

之前拍攝雜誌的Jisoo過去也經常以長捲髮亮相，這次難得將頭髮全部拉直，並將頭髮中分順下，左右兩邊耳朵附近的髮絲全部切齊到臉下，稍微具有一點份量感的弧度，讓整個髮型在視覺上很修飾臉型，而且很有貴氣感。

＃泫雅

▲Jisoo,秀智,公主切,LISA,泫雅,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG）

喜歡公主切又想多一點態度的女孩，不妨可以學泫雅的造型，不僅做出公主切設計，還將頭髮整個漂色變淺金，並在耳朵位置利用熱工具燙出弧度，就像是女孩常把頭髮塞到耳後的自然彎曲，看起來可愛又俏皮。

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關鍵字：

Jisoo, 秀智, 公主切, LISA, 泫雅, 髮型, 造型, 頭髮

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