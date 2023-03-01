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爆紅「小金剛紅靴」推出新版本？夢幻「藍天白雲」配色正中少女心！

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記者王則絲／台北報導

還記得前陣子爆紅的「原子小金剛紅靴」嗎？在製作團隊正式發售後，不少名人都搶著入手穿上，脫不下來的搞笑影片更廣為流傳。然而，近日這雙大靴子竟迎來了全新版本？美國女星賈奈兒夢內（Janelle Monae）在活動紅毯穿上了一款「藍天白雲」版本的靴子，輪廓和初始的「原子小金剛紅靴」相同，夢幻新配色正中女孩們的少女心！

▲原子小金剛紅靴 雲朵新版本。（圖／翻攝自IG）

▲原子小金剛紅靴 雲朵新版本。（圖／翻攝自IG）

▲女星賈奈兒夢內在活動紅毯上亮相自己的「藍天白雲」版本靴子收藏。（圖／翻攝自IG@mschfsneakers）

先前風靡整個社群的「原子小金剛紅靴」，出自紐約布魯克林創意團隊MSCHF之手，巨大的紅色靴子被命名為「Big Red Boots」，許多網友就發現了，這根本與經典日本科幻卡通《原子小金剛》中的紅靴一模一樣，因此才有了「Astro Boy」或是「原子小金剛紅靴」的名稱，但官方透露，其靈感其實是來自另一部兒童卡通《愛探險的Dora》中夥伴小猴子所穿的紅靴。

▲原子小金剛紅靴 雲朵新版本。（圖／翻攝自IG）

▲原子小金剛紅靴 雲朵新版本。（圖／翻攝自IG）

▲用MSCHF「Big Red Boots」改造而成的「藍天白雲」新版本。（圖／翻攝自IG@lowrydointhangs）

真正上架推出後，全球許多名人搶著入手穿上，時裝周期間更多次出現在網紅名人們的街拍造型中，但眾多明星之中，屬賈奈兒夢內腳上的特別不同，她所穿著的大靴子輪廓與「Big Red Boots」完全相同，但表面顏色換成了「藍天白雲」的印花，療癒外型正中少女心，不過原來賈奈兒夢內所擁有的這雙「藍天白雲靴」，並不是MSCHF官方所推出，而是她特別請藝術家朋友幫她重新上色、改造而成，大家更喜歡原版還是藍天白雲版呢？

關鍵字：

原子小金剛紅靴, MSCHF

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