米蘭時裝周／Hanni與蕾哈娜老公世紀同框　「巨大馬銜鍊包」有望成爆款

記者王則絲／台北報導

韓流女團NewJeans成員Hanni以全球品牌大使身份，出席GUCCI 2023秋冬時裝秀，並在現場與蕾哈娜老公A$AP Rocky世紀同框，吸引鏡頭瘋狂捕捉畫面。GUCCI 2023秋冬時裝秀為品牌在新任創意總監Sabato De Sarno正式展示身手前的過渡期，本以為會略顯低調地完成，但依舊是令人驚艷的一場大秀，其中復刻新出的「巨大馬銜鍊包」有望成為爆款！

▲Hanni與A$AP同框。（圖／品牌提供）



GUCCI最新任命的品牌大使NewJeans Hanni首度來到秀場看秀，從機場出發便已吸引極高關注，現場名人齊聚一堂，包括另一位大使達珂塔強生（Dakota Johnson）、蕾哈娜老公A$AP Rocky、大陸男星肖戰⋯⋯以及出演《今際之國的闖關者》的日本女星三吉彩花。

▲達珂塔強生、肖戰出席GUCCI 2023秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）



Alessandro Michele自去年宣布離開GUCCI後，官方宣布由義大利籍設計師Sabato De Sarno接掌創意總監，其首個系列將會在今年9月的米蘭女裝周登場，而過渡期間包括一月份發表的2023秋冬男裝系列，與甫登場的2023秋冬女裝系列，則皆是由GUCCI創意團隊協力完成，取材自過往資料庫，重新詮釋大量的經典造型。

▲GUCCI 2023秋冬Look。（圖／品牌提供）



執行長Marco Bizzarri表示：「這是一場有關性感的秀。」團隊將本季聚焦在1990年代至2010年代的GUCCI，擷取Tom Ford、Frida Giannini和Alessandro Michele所締造的輝煌時期。布料極少的GG金屬內衣作為開秀造型，以及數套幾近全透明的裙裝，重演Tom Ford的禁忌性感路線；奔放的色彩、浮誇皮草、多即是美的態度，則反映了Alessandro Michele的華麗美學，Frida Giannini典雅率性的風格也能看到，本季再現歷任設計師的經典。

▲GUCCI 2023秋冬Look。（圖／品牌提供）



手袋部分屬「巨大馬銜鍊包」最吸睛，現在看來依然前衛的「巨大馬銜鍊包」，其實首次出現在Tom Ford時期的2003秋冬季，放大的馬銜鍊元素在當時並沒有形成熱潮，但放在20年後的今天，看來頗有潛力。

▲巨大馬銜鍊包有望成為爆款。（圖／品牌提供）